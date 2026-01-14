Bayerns Boey leidet wohl unter seltener Erkrankung

Seit November stand Sacha Boey nicht mehr für den FC Bayern auf dem Platz. Die „tz“ will nun den Grund herausgefunden haben. Einem entsprechenden Bericht zufolge leide der Rechtsverteidiger unter einer seltenen und langfristigen Magen-Darm-Erkrankung.
Im Vorfeld der Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Köln erklärt Bayern-Trainer Vincent Kompany lediglich: „Er hat ein bisschen Pech gehabt. Er war eigentlich in einer guten Phase, ist aber zum falschen Zeitpunkt krank geworden.“ Was genau den Franzosen lahmlegt, verriet der Coach allerdings nicht.
Der „tz“ zufolge sollen Magen-Darm-Beschwerden der Grund für Boeys langen Ausfall sein, der 25-Jährige habe deshalb einiges an Gewicht verloren.
Wechsel zu Glasner-Klub?
Erst unlängst hatten Berichte die Runde gemacht, Oliver Glasner sei daran interessiert, Boey zu Crystal Palace zu holen. Ob der Plan auch unter Berücksichtigung von Boeys Erkrankung noch steht, ist fraglich ...
