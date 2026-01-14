Weltstar Aida Garifullina vermisst die Staatsoper

Ein seltener Auftritt: Am 14. Jänner beehrt Weltstar Aida Garifullina das Wiener Konzerthaus. Für die Ausnahmekünstlerin, die von Tokyo bis Paris und von New York bis Mailand an den wichtigsten Opernhäusern der Welt singt, eine besondere Freude – wie sie Sasa Schwarzjirg im Interview verrät.
