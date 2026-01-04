Ist Hundebekleidung sinnvoll oder ein Modetrend?

Ist Hundebekleidung sinnvoll oder ein reiner Modetrend? Die „Krone“ fragte eine Schnauzer-Besitzerin und einen Experten nach ihrer Einschätzung. Fazit: Auch unsere Wauwaus können sich erkälten. Denn wenn das Tier nicht in Dauerbewegung ist, dann ist ihm genauso kalt wie uns.