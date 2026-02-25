Rutschpartie: Zwei Verletzte und drei kaputte Pkw

Zwei Verletzte und drei kaputte Autos - das ist die Bilanz einer Unfallserie auf einem eisglatten Güterweg in Neumarkt im Mühlkreis am Mittwoch. Ein Mühlviertler (31) hatte sich mit seinem Wagen überschlagen, als ihm seine Freundin (29) helfen wollte, stellte sich ihr Pkw quer. Ein nachkommender Niederösterreicher (30) prallte dann mit seinem Fahrzeug dagegen.