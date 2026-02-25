Rutschpartie: Zwei Verletzte und drei kaputte Pkw

Zwei Verletzte und drei kaputte Autos - das ist die Bilanz einer Unfallserie auf einem eisglatten Güterweg in Neumarkt im Mühlkreis am Mittwoch. Ein Mühlviertler (31) hatte sich mit seinem Wagen überschlagen, als ihm seine Freundin (29) helfen wollte, stellte sich ihr Pkw quer. Ein nachkommender Niederösterreicher (30) prallte dann mit seinem Fahrzeug dagegen.
Am Mittwoch gegen 7 Uhr fuhr ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt mit seinem Auto entlang eines Güterweges in Neumarkt im Mühlkreis Richtung B125. Aufgrund der eisigen Fahrbahn kam er an einem abschüssigen Straßenstück rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Wagen mehrmals und kam letztendlich etwa 25 Meter entfernt in einem Waldstück zum Stillstand.
Freundin wollte helfen
Die 29-jährige Freundin begab sich daraufhin zur Unfallstelle. Dabei geriet sie beim Anhalteversuch ebenfalls ins Rutschen und kam quer über den dortigen Güterweg zum Stillstand. Unmittelbar nach Eintreffen der Streife fuhr ein 30-jähriger Niederösterreicher mit seinem Pkw dieselbe Strecke. Mit Handzeichen wurde auf die Unfallstelle aufmerksam gemacht.
Auch ein weiterer Lenker kam ins Rutschen
Er konnte jedoch offensichtlich aufgrund der Fahrbahnglätte nicht mehr rechtzeitig anhalten und rutschte gegen den Pkw der 29-Jährigen. Der 31-Jährige und der 30-Jährige wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeugbergungen erfolgten durch die Feuerwehren.
