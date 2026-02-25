Energie AG senkt Netto-Strompreis auf zehn Cent

Landespolitik jubelt

„Unser Landesenergieversorger Energie AG OÖ investiert mit vier Milliarden Euro nicht nur in die Umsetzung der Energiewende in Oberösterreich, sondern wird auch seiner Verantwortung gerecht, für günstige Strompreise für seine Kundinnen und Kunden zu sorgen“, zeigte sich Aufsichtsratsvorsitzender Markus Achleitner (ÖVP) erfreut. Die Preisoffensive von zehn Cent pro Kilowattstunde netto bei zwölf Monaten Laufzeit mit Verlängerungsoption sei „ein starkes Signal für leistbare Energie. Genau das brauchen Haushalte und Familien in einer Zeit, in der jede Entlastung zählt“, betonte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).