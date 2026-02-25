Senior sollte Motorradfahrer ausgebremst haben

Teils schwer verletzt

Der vorfahrende Zweiradfahrer habe ebenfalls sofort voll abgebremst, doch die hintere Bikerin wurde kalt überrascht: Sie wollte noch rechts ausweichen, krachte dabei aber seitlich gegen das Motorrad ihres Vordermannes und wurde samt ihrem Gefährt rechts von der Fahrbahn über einen kleinen Wasserlauf geschleudert. Der zweite Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn, sein Zweirad krachte frontal in den Skoda einer entgegenkommenden Familie. Er erlitt wie durch ein Wunder nur leichte Verletzungen, ebenso zwei der Insassen des Skoda. Die Motorradpilotin dahinter wurde aber schwer verletzt.