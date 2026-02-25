Kolonne überholt: Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Allzu eilig hatte es ein junger Syrer auf der B131 in Feldkirchen an der Donau. Er überholte eine Fahrzeugkolonne, stieß frontal mit dem Wagen eines 27-Jährigen aus dem Bezirk Eferding zusammen.
Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Eferding lenkte am Mittwoch kurz vor 6 Uhr seinen Pkw entlang der B 131 Richtung Ottensheim. Zeitgleich lenkte ein 22-jähriger Syrer aus Linz seinen Wagen entlang der B 131 in Fahrtrichtung Aschach an der Donau. Er überholte dabei im Gemeindegebiet Feldkirchen an der Donau eine Fahrzeugkolonne. Dabei kam es zur Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Pkw des 27-Jährigen.
Zweifacher Totalschaden
Dadurch schleuderte das Auto des 22-Jährigen in das angrenzende Feld und der Pkw des 27-Jährigen kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stillstand. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der 22-Jährige blieb unverletzt, sein Beifahrer, ein 21-jähriger Syrer aus Linz, verletzte sich schwer, ebenso der 27-Jährige. Die beiden Schwerverletzten wurden nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte sowie einem Notarztteam ins Klinikum Wels eingeliefert. Die Alkotests verliefen negativ.
