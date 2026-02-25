Kolonne überholt: Zwei Schwerverletzte bei Unfall



Zweifacher Totalschaden

Dadurch schleuderte das Auto des 22-Jährigen in das angrenzende Feld und der Pkw des 27-Jährigen kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stillstand. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der 22-Jährige blieb unverletzt, sein Beifahrer, ein 21-jähriger Syrer aus Linz, verletzte sich schwer, ebenso der 27-Jährige. Die beiden Schwerverletzten wurden nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte sowie einem Notarztteam ins Klinikum Wels eingeliefert. Die Alkotests verliefen negativ.