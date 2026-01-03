Pkw stürzte auf Almstraße über Böschung ab

Riesengroßes Glück hatten Freitagabend fünf Ungarn: Mit ihrem Pkw stürzten sie auf der schneeglatten Fahrbahn und ohne Ketten – trotz Pflicht – von der Tauplitzalmstraße in Bad Mitterndorf ab. Sie blieben unverletzt.
Schneeglatte Fahrbahn und Kettenpflicht – all das ignorierte Freitagabend ein 26-jähriger Ungar auf der Tauplitzalmstraße, als er mit seinem vollbesetzten Pkw talwärts unterwegs war. Es kam, wie es kommen musste: Vor einer Kehre brach das Heck aus, das Auto stürzte über eine steil abfallende Böschung und verfing sich laut Polizei nach etwa zehn Metern in einem Baum – was ein Glück war, denn dieser verhinderte ein weiteres Astürzen auf die darunter liegende Straße!
Unfallzeugen kamen zu Hilfe und öffneten die Heckklappe, über die sich die insgesamt fünf Insassen zwischen 22 und 58 Jahren ins Freie retten konnten. Bis auf leichte Schnittverletzungen bei einem Beteiligten blieben alle unversehrt.
