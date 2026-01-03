Pkw stürzte auf Almstraße über Böschung ab

Schneeglatte Fahrbahn und Kettenpflicht – all das ignorierte Freitagabend ein 26-jähriger Ungar auf der Tauplitzalmstraße, als er mit seinem vollbesetzten Pkw talwärts unterwegs war. Es kam, wie es kommen musste: Vor einer Kehre brach das Heck aus, das Auto stürzte über eine steil abfallende Böschung und verfing sich laut Polizei nach etwa zehn Metern in einem Baum – was ein Glück war, denn dieser verhinderte ein weiteres Astürzen auf die darunter liegende Straße!