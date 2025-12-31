Vorteilswelt
Kolumbiens Präsident:

Trump „hat Kokainfabrik in Venezuela angegriffen“

Ausland
31.12.2025 12:28

Die USA haben nach den Worten des kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro eine mutmaßliche Kokainfabrik in der venezolanischen Hafenstadt Maracaibo angegriffen. 

0 Kommentare

Petro deutete an, dass die Anlage von der kolumbianischen Guerilla-Organisation ELN betrieben worden sei, die einen Teil der kokainproduzierenden kolumbianischen Region Catatumbo an der Grenze zu Venezuela kontrolliert. „Es ist ganz einfach die ELN.“ Die ELN ermögliche mit ihrem Drogenhandel die Invasion Venezuelas.

„Wir wissen, dass Trump eine Fabrik in Maracaibo bombardiert hat, in der, so befürchten wir, Kokainpaste zur Herstellung von Kokain verarbeitet wurde“, erklärte er am Dienstag (Ortszeit) im Onlinedienst X mit Blick auf US-Präsident Donald Trump.

Bei einem Angriff auf ein angebliches Drogenboot im September 2025 wurden laut Medienberichten ...
Bei einem Angriff auf ein angebliches Drogenboot im September 2025 wurden laut Medienberichten zwei Überlebende getötet. (Archivbild)(Bild: Screenshot/truthsocial.com/Donald Trump)

Zuvor hatte Trump bestätigt, dass die USA eine Anlegestelle für mutmaßliche venezolanische Drogenboote angegriffen hätten. Es war zunächst allerdings unklar, ob es sich um denselben Ort handelte. Die venezolanische Regierung äußerte sich zunächst nicht. Trump legte Nicolás Maduro einen Rücktritt nahe.

Trump beschuldigt den linksnationalistischen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro, ...
Trump beschuldigt den linksnationalistischen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro, Drogenbanden zu kontrollieren und gezielt gegen die USA einzusetzen. Maduro wirft Trump vor, ihn stürzen zu wollen.(Bild: AFP/MANDEL NGAN)

Hintergrund: Seit September greift die US-Armee immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden bereits mehr als 100 Menschen getötet. Kritiker stufen die Angriffe als außergerichtliche Hinrichtungen und völkerrechtswidrig ein.

