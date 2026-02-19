Orbáns Partei schürt mit KI-Video Kriegsangst

Das 33 Sekunden lange Video wurde von der Budapester Sektion der Partei von Ministerpräsident Viktor Orbán auf Facebook geteilt. Ein kleines Mädchen steht am Fenster und sieht in den Regen hinaus. Auf seine Frage „Wann kommt Papa nach Hause?“, antwortet die weinende Mutter: „Bald.“ Man sieht kurz das Innere eines Militärhubschraubers. Später knien vier Soldaten mit verbundenen Augen auf dem Boden. Der Vater wird von einem fremden Offizier mit einem Schuss in den Kopf getötet. Ein Foto seiner kleinen Tochter landet im Schlamm. Dann erklärt eine männliche Stimme: „Der Krieg nimmt von allen nur weg. Riskieren wir nichts! Fidesz ist die sichere Wahl.“