Von Security verletzt: Falscher stand vor Gericht

Das Glas ging zu Bruch. Der Sicherheitsmann rief nach Verstärkung, der Angeklagte erschien. Die beiden führten den Unternehmer im beidseitigen Polizeigriff Richtung Ausgang. Er wehrte sich und landete schließlich auf dem Bauch in der Wiese. Einer sicherte die nach oben abgewinkelten überkreuzten Beine, der andere kniete am Rücken – 15 Minuten lang, bis die Polizei eintraf. „Ich habe keine Luft bekommen und wurde mehrmals ohnmächtig. Ich dachte ans Sterben“, so das Opfer. „Wäre nicht auch ein Sanitäter gekommen, wäre ich erstickt. Er hat mir das Leben gerettet.“