Alarm um Frauenleiche in einem einsamen Feld

Eisige Kälte als Verhängnis

Sie dürfte jedenfalls den Ort des Festes, das ehemalige Abfallsammelzentrum im Ortsteil Vestenthal, bereits etwas alkoholisiert verlassen haben. Die Kriminalisten aus St. Pölten konnten rekonstruieren, dass die Frau auf einem Güterweg, der besonders im Dunkeln liegt, offenbar ins Stolpern geraten und in einen tiefer gelegenen Acker gestürzt war. Von dort aus gelang es ihr nicht mehr, zurück auf die Straße zu kommen. Die Mostviertlerin erfror wohl einsam und hilflos ...