Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drama nach Gschnas

Alarm um Frauenleiche in einem einsamen Feld

Niederösterreich
19.02.2026 17:00
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Auf dem Heimweg vom lustigen Faschingstreiben kam eine 46-Jährige im Mostviertel (NÖ) zu Tode. Befürchtete man nach dem Auffinden der Leiche ein Gewaltverbrechen, ergaben Ermittlungen, dass die Frau erfroren sein dürfte.

0 Kommentare

Es war gar lustig und beschwingt zugegangen am traditionellen „Musi-Gschnas“ in Haidershofen im Bezirk Amstetten. Denn die Klänge des „Haiho“-Musikvereins animierten zu heftigem Tanze. Irgendwann in den Stunden nach Mitternacht – der Aschermittwoch war schon angebrochen – machte sich auch eine der Besucherinnen auf den Nachhauseweg. „Bis zu ihrem Haus, wo sie alleine mit ihrer Mutter lebte, wären es drei bis vier Kilometer gewesen“, schildern Ermittler, die von örtlichen Polizisten anfangs zu einem „bedenklichen Todesfall“ alarmiert worden waren.

Passanten entdeckten die Tote
Im Raum stand zuerst sogar ein schreckliches Gewaltverbrechen an der Frau. Denn zwei Jogger und eine Spaziergängerin hatten nach Auffinden des leblosen Körpers der 46-Jährigen den schlimmsten Fall, nämlich einen Mord durch einen oder mehrere Unbekannte befürchtet.

Untersuchung der Todesursache
Doch rasch stellte sich bei einer ersten Tatort-Aufnahme ein natürlicher Tod auf einem einsamen und bitterkalten Acker nahe Haag heraus. Denn Anzeichen von Verletzungen, die auf einen Angriff mit einem Stein oder gar einer Waffe hingedeutet hätten, wurden am Körper der Toten nicht entdeckt. Jetzt wird untersucht, wie die Gschnas-Besucherin verstorben sein könnte.

Polizisten rekonstruieren das Todesdrama im Mostviertel.
Polizisten rekonstruieren das Todesdrama im Mostviertel.(Bild: Markus Tschepp)

Eisige Kälte als Verhängnis
Sie dürfte jedenfalls den Ort des Festes, das ehemalige Abfallsammelzentrum im Ortsteil Vestenthal, bereits etwas alkoholisiert verlassen haben. Die Kriminalisten aus St. Pölten konnten rekonstruieren, dass die Frau auf einem Güterweg, der besonders im Dunkeln liegt, offenbar ins Stolpern geraten und in einen tiefer gelegenen Acker gestürzt war. Von dort aus gelang es ihr nicht mehr, zurück auf die Straße zu kommen. Die Mostviertlerin erfror wohl einsam und hilflos ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
19.02.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
HaidershofenAmstettenMostviertel
HeimwegAlarmMutter
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
152.671 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
135.069 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
115.679 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1676 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1591 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Kolumnen
Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!
810 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf