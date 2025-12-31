Das Jahr der unfassbaren Hollywood-Dramen

Der Sommer brachte keine Erleichterung. Michael Madsen, Tarantino-Star mit über 300 Filmrollen, starb an einem Herzstillstand in seinem Haus in Malibu. Malcolm-Jamal Warner, bekannt aus der „Cosby Show“, kam beim Schwimmen im Urlaub ums Leben. Und dann traf ein Tod die Musikwelt mitten ins Herz: Ozzy Osbourne. Seine letzten Minuten schilderte Ehefrau Sharon später unter Tränen. Ein zärtlicher Abschied, ein letzter Kuss – dann brach der Black-Sabbath-Frontmann im Fitnessraum zusammen. Herzinfarkt. Ende einer Ära.