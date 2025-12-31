Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

‘25 kannte keine Gnade

Das Jahr der unfassbaren Hollywood-Dramen

Society International
31.12.2025 09:00
Gene Hackman, Michelle Trachtenberg und Rob Reiner: Ihre Todesfälle machten 2025 zu einem der ...
Gene Hackman, Michelle Trachtenberg und Rob Reiner: Ihre Todesfälle machten 2025 zu einem der düstersten Jahre in der Geschichte Hollywoods.(Bild: Krone KREATIV/PPS, Viennareport)

Man könnte sagen: Gut, dass dieses Jahr vorbei ist. Hollywood hat 2025 einen Albtraum erlebt, wie ihn selbst die Traumfabrik noch nie gesehen hat. Es war ein Jahr voller Tod, Gewalt, Krankheit und Tragödien, die selbst abgebrühte Insider sprachlos machten. Was sich in den Villen der Stars, hinter verschlossenen Türen und fernab der roten Teppiche abspielte, sprengte jede Vorstellungskraft.

0 Kommentare

Der Schock kam gleich zu Beginn des Jahres. Hollywood-Ikone Gene Hackman, zweifacher Oscar-Preisträger und eine lebende Legende des amerikanischen Kinos, wurde gemeinsam mit seiner Ehefrau Betsy Arakawa tot in seinem Haus gefunden. Wochenlang hatten sie dort gelegen. Was zunächst wie ein rätselhafter Todesfall wirkte, entpuppte sich als zutiefst erschütterndes Drama.

Arakawa, 30 Jahre jünger als ihr Mann, war an einer seltenen Hantavirus-Infektion gestorben. Hackman, schwer an Alzheimer erkrankt, blieb allein zurück – orientierungslos, hilflos, ohne Versorgung. Tage später starb er selbst an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. In seinem Magen: keine Nahrungsreste. Ein Hund verendete ebenfalls – verdurstet, verhungert. Es war ein stilles, grausames Ende einer Hollywood-Legende, das weltweit Entsetzen auslöste.

Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa starben unter schockierenden Umständen.
Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa starben unter schockierenden Umständen.(Bild: Lutz Schmidt / AP / picturedesk.com)
Ein Haus des Grauens: In diesem Anwesen in Santa Fe starben Gene Hackman und seine Frau. Im ...
Ein Haus des Grauens: In diesem Anwesen in Santa Fe starben Gene Hackman und seine Frau. Im Badezimmer verdurstete ein Hund – eingesperrt in einem Käfig.(Bild: APA/Santa Fe County Sheriff via AP)

Doch 2025 hatte gerade erst begonnen!
Im Februar dann der nächste Schlag: Der plötzliche Tod von „Buffy“-Star Michelle Trachtenberg. Erst 39 Jahre alt, gefunden leblos in ihrer Wohnung in New York. Wochenlang rätselte man über die Ursache, bis die Gerichtsmedizin Klarheit schuf. Komplikationen durch Diabetes mellitus. Ein natürlicher Tod – und doch einer, der Fans schockierte. Eine Schauspielerin, die Generationen geprägt hatte, war einfach weg.

Es folgten weitere Verluste, einer schwerer zu ertragen als der andere. Pamela Bach-Hasselhoff, Schauspielerin und Ex-Frau von David Hasselhoff, wurde tot in ihrem Haus in Los Angeles gefunden. Wenig später starb TV-Herzensbrecher Richard Chamberlain, das Gesicht von „Die Dornenvögel“, nach Komplikationen eines Schlaganfalls. Val Kilmer, weltberühmt durch „Top Gun“, „The Doors“ und „Batman“, erlag mit nur 65 Jahren einer Lungenentzündung – geschwächt durch Jahre des Kampfes gegen den Kehlkopfkrebs.

Michelle Trachtenberg starb am 26. Februar mit 39 Jahren in New York
Michelle Trachtenberg starb am 26. Februar mit 39 Jahren in New York(Bild: AP/Mark Mainz)
Pamela Bach-Hasselhoff starb am 5. März in Los Angeles mit 61 Jahren
Pamela Bach-Hasselhoff starb am 5. März in Los Angeles mit 61 Jahren(Bild: picture alliance / dpa Picture Alliance / picturedesk.com)
Richard Chamberlain starb am 29. März mit 90 auf Hawaii
Richard Chamberlain starb am 29. März mit 90 auf Hawaii(Bild: AP/Matt Sayles)
Val Kilmer starb am 1. April mit 65 Jahren in Los Angeles
Val Kilmer starb am 1. April mit 65 Jahren in Los Angeles(Bild: APA/AP Photo/Charles Sykes, File)

Der Sommer brachte keine Erleichterung. Michael Madsen, Tarantino-Star mit über 300 Filmrollen, starb an einem Herzstillstand in seinem Haus in Malibu. Malcolm-Jamal Warner, bekannt aus der „Cosby Show“, kam beim Schwimmen im Urlaub ums Leben. Und dann traf ein Tod die Musikwelt mitten ins Herz: Ozzy Osbourne. Seine letzten Minuten schilderte Ehefrau Sharon später unter Tränen. Ein zärtlicher Abschied, ein letzter Kuss – dann brach der Black-Sabbath-Frontmann im Fitnessraum zusammen. Herzinfarkt. Ende einer Ära.

Michael Madsen starb am 3. Juli 2025 im Alter von 67 in Malibu
Michael Madsen starb am 3. Juli 2025 im Alter von 67 in Malibu(Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/Jerod Harris)
Ozzy Osbourne starb am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren auf seinem Anwesen in der Nähe von ...
Ozzy Osbourne starb am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren auf seinem Anwesen in der Nähe von Chalfont St. Giles(Bild: AP/Jordan Strauss)
Birmingham weinte um Ozzy: An der Black-Sabbath-Brücke türmten sich Blumen – Fans trauererten um ...
Birmingham weinte um Ozzy: An der Black-Sabbath-Brücke türmten sich Blumen – Fans trauererten um die Rock-Ikone.(Bild: AP/Kin Cheung)

Horror-Mord absoluter Tiefpunkt
Der absolute Tiefpunkt dieses Horrorjahres folgte jedoch gegen Jahresende. Brentwood, eine der exklusivsten Gegenden von Los Angeles. Dort wurden Kult-Regisseur Rob Reiner, der Mann hinter „Harry und Sally“, und seine Ehefrau Michele brutal ermordet. Tatverdächtig: der eigene Sohn.

Die Ermittlungen zeichneten ein Bild aus Eskalation, innerfamiliären Spannungen und blanker Gewalt. Ein Messer, durchgeschnittene Kehlen, Blutspuren bis in ein Hotel. Ein Verbrechen, das selbst erfahrene Ermittler fassungslos zurückließ – und Hollywood in Schockstarre versetzte.

Nick Reiner soll seine Eltern in der noblen Villa im exklusiven Brenntwood in direkter ...
Nick Reiner soll seine Eltern in der noblen Villa im exklusiven Brenntwood in direkter Nachbarschaft zu vielen Hollywoodstars, erstochen haben.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/JEAN-BAPTISTE LACROIX, APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/MARIO TAMA, Richard Shotwell/Invision/AP)

Trauer um Ikonen – Dramen in Deutschland
Als wäre all das nicht genug, starben weitere Ikonen. Robert Redford verstarb friedlich im Schlaf, Diane Keaton erlag einer Lungenentzündung. In Deutschland traf es Nadja „Naddel“ Abd el Farrag, die an Organversagen starb, und die erst 41-jährige Schauspielerin Wanda Perdelwitz, die nach einem tragischen Fahrradunfall ums Leben kam.

Die Kessler-Zwillinge, jahrzehntelang fester Bestandteil der internationalen Showwelt, starben gemeinsam mit 89 Jahren.

Lesen Sie auch:
Schock in Hollywood
Regisseur Rob Reiner und Frau zu Hause erstochen
15.12.2025
„Natürlicher Tod“
Daran starb Schauspielerin Michelle Trachtenberg
17.04.2025
Herzzereißend
Sharon Osbourne: Das waren Ozzys letzte Worte
10.12.2025
Wurde 89 Jahre alt
Trauer in Hollywood: Ikone Robert Redford ist tot
16.09.2025

2025 wird als Jahr in Erinnerung bleiben, in dem der Glamour bröckelte und die dunkle Wahrheit sichtbar wurde: Ruhm schützt nicht vor Krankheit, Reichtum nicht vor Einsamkeit, Erfolg nicht vor Gewalt.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
300.548 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
102.786 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Ski Nordisch
Anzug-Wirbel! Deutscher nun am Oberstdorf-Stockerl
88.242 mal gelesen
Felix Hoffmann
Mehr Society International
‘25 kannte keine Gnade
Das Jahr der unfassbaren Hollywood-Dramen
Wurde nur 35 Jahre alt
Kennedy-Enkelin erliegt schwerer Krebserkrankung
Haben gemeinsamen Sohn
Sie ist 34 Jahre jünger: Liebes-Aus bei Mel Gibson
Wegen OnlyFans!
„Ganz krass“: Pooth teilt gegen Laura Müller aus
Elon Musk erzürnt
Mega-Wirbel um Coming-out in „Stranger Things“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf