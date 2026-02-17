Für Schlafplatz im Winter Rollstuhl angezündet

Im Rollstuhl und flankiert von zwei Justizwachebeamten, wird der 65-Jährige in den Verhandlungssaal geschoben. Und im Gegensatz zu den meisten Angeklagten ist der Wiener nicht unglücklich, hier zu sein: „Ich wollte ins Landesgericht, damit ich überwintern kann“, erklärt der Obdachlose dem Richter, dass er sich Anfang Jänner einen warmen Schlafplatz suchen wollte.