Erfolgreich animiert

Belgier (90) brach zusammen, Passanten halfen

Chronik
30.12.2025 22:11
Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Dienstag ein Mitglied einer Reisegruppe auf offener Straße in Sölden zusammen. Vorbeifahrende Autofahrer setzten die Rettungskette in Gang und begannen mit der Reanimation. 

Am Dienstag gegen 14.35 Uhr ging ein 90-jähriger Belgier als Mitglied einer Reisegruppe zu Fuß durch Sölden, als er plötzlich in sich zusammensackte. Bislang unbekannte, vorbeifahrende Personen nahmen dies wahr, leiteten sogleich die Rettungskette in Gang und begannen mit der Reanimation.

Massive Staubildung im Ort
Die Rettung übernahm die weitere Reanimation. Der 90-Jährige konnte erfolgreich reanimiert werden und befand sich bereits zum Zeitpunkt des Abtransportes mittels Hubschrauber bei Bewusstsein und wurde durch diesen ins LKH Innsbruck verbracht. Durch den Vorfall wurde vorübergehend Totalsperre der B186 eingerichtet, wodurch es zu massiver Staubildung kam.

Philipp Neuner
