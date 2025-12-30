Belgier (90) brach zusammen, Passanten halfen

Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Dienstag ein Mitglied einer Reisegruppe auf offener Straße in Sölden zusammen. Vorbeifahrende Autofahrer setzten die Rettungskette in Gang und begannen mit der Reanimation.
Am Dienstag gegen 14.35 Uhr ging ein 90-jähriger Belgier als Mitglied einer Reisegruppe zu Fuß durch Sölden, als er plötzlich in sich zusammensackte. Bislang unbekannte, vorbeifahrende Personen nahmen dies wahr, leiteten sogleich die Rettungskette in Gang und begannen mit der Reanimation.
Massive Staubildung im Ort
Die Rettung übernahm die weitere Reanimation. Der 90-Jährige konnte erfolgreich reanimiert werden und befand sich bereits zum Zeitpunkt des Abtransportes mittels Hubschrauber bei Bewusstsein und wurde durch diesen ins LKH Innsbruck verbracht. Durch den Vorfall wurde vorübergehend Totalsperre der B186 eingerichtet, wodurch es zu massiver Staubildung kam.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.