Belgier (90) brach zusammen, Passanten halfen

Massive Staubildung im Ort

Die Rettung übernahm die weitere Reanimation. Der 90-Jährige konnte erfolgreich reanimiert werden und befand sich bereits zum Zeitpunkt des Abtransportes mittels Hubschrauber bei Bewusstsein und wurde durch diesen ins LKH Innsbruck verbracht. Durch den Vorfall wurde vorübergehend Totalsperre der B186 eingerichtet, wodurch es zu massiver Staubildung kam.