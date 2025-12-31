Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburger Nobelhotel

2000 Euro für „Traumurlaub“ inklusive Dreck & Co.

Wien
31.12.2025 09:00

Ein Wiener Professor traute in Bad Gastein seinen Augen nicht – ein bekanntes Hotel im Nobel-Skiort lieferte ein desaströses Bild ab. Nach ordentlichem Wirbel half die „Krone“!

0 Kommentare

Es sollte eigentlich ein entspannter Winterurlaub werden – doch was ein Wiener Top-Wissenschaftler kurz nach Weihnachten im salzburgerischen Bad Gastein vorfand, sprengt wohl jede Zumutbarkeitsgrenze in der heimischen Hotellerie.

Stockbetten im dreckigen „Doppelzimmer“
Das Zimmer 305 im altehrwürdigen Haus „eighteen86“: winzig und dreckig – dafür zum „Vorteilspreis“ von knapp 2000 Euro für sechs Nächte. So klein, dass man sich „kaum bewegen“ kann. Das gebuchte Doppelzimmer? In Wahrheit ein Verschlag mit Stockbetten – dazu noch mit seitlich eingebauten Kästen, die laut empörten Gast ein Schlafen praktisch unmöglich machen.

Ein TV-Gerät ist zumindest vorhanden, aber völlig unbrauchbar. Das Kabel reicht nämlich nichtmal bis zur Steckdose. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, betont der verzweifelte Wiener im Gespräch mit der „Krone“.

Im Netz wirbt man mit schönen Bildern und besseren Zimmern, ein solches soll Professor B. nun ...
Im Netz wirbt man mit schönen Bildern und besseren Zimmern, ein solches soll Professor B. nun auch bekommen. Sein Urlaub wurde großzügigerweise übernommen.(Bild: zVg)

Der größte Schock waren aber die unhygienischen Zustände an der Nobel-Adresse: „Überall lag Dreck herum. Staubschichten und Spinnweben auf Kasten und Fernseher“, so das traurige Fazit des Akademikers.

(Bild: zVg)
Kundenzufriedenheit und Top-Service wird im Hotel „eighteen86“ versprochen, doch die Zustände ...
Kundenzufriedenheit und Top-Service wird im Hotel „eighteen86“ versprochen, doch die Zustände auf Nr. 305 waren nicht in Ordnung.(Bild: zVg)
(Bild: zVg)

Hotelmanagement zeigt sich zuerst unbeeindruckt
Als Professor B. sofort ein anderes Zimmer verlangte, kam zuerst nur eine äußerst kalte Antwort des Betreibers: Alles entspreche „exakt“ dem Inserat auf einer bekannten Online-Buchungsplattform. Stockbetten inklusive. Ersatz gäbe es deshalb auch keinen!

Nach einer Anfrage der „Krone“ kam dann aber doch Bewegung in die Sache, „man werde den Fall genau prüfen“. Ein neues und viel wohnlicheres Zimmer wurde kurzerhand angeboten, der Urlaub sogar großzügiger Weise vom Hotel übernommen.

Lesen Sie auch:
Der Winterurlaub hat in OÖ an Bedeutung gewonnen – auch für einheimische Gäste.
Krone Plus Logo
Frage an Touristiker
Ist Winterurlaub nur noch für Ausländer leistbar?
28.12.2025
AK-Service-Tipp
Urlaubsstorno: Worauf muss ich achten?
10.12.2025

„Bedauerlicherweise kam es während des Aufenthalts zu einem technischen Defekt des Fernsehers. Ebenso entsprach die Sauberkeit des Zimmers in diesem Fall nicht unserem hohen Qualitätsstandard – für beide Mängel und die entstandenen Unannehmlichkeiten wollen wir uns ausdrücklich entschuldigen. Da Kundenzufriedenheit und Top-Service für Keyone von großer Bedeutung sind, haben wir dem Gast umgehend ein alternatives Zimmer angeboten“, so das Management. Ende gut, alles gut?

Porträt von Josef Poyer
Josef Poyer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-2° / -0°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
-2° / 0°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
-3° / -1°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
-3° / -1°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
-2° / 0°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
300.548 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
102.786 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Ski Nordisch
Anzug-Wirbel! Deutscher nun am Oberstdorf-Stockerl
88.242 mal gelesen
Felix Hoffmann
Mehr Wien
Salzburger Nobelhotel
2000 Euro für „Traumurlaub“ inklusive Dreck & Co.
Auf Durchsagen hören
Silvesterpfad-Ansturm: So kommen Sie in die City!
Krone Plus Logo
„Peinlichkeits-Oscar“
Gekürt: Dieser Politiker ist Kasperl des Jahres!
Keine Frau am Pult
Neujahrskonzert 2026: Dirigentinnen, bitte warten!
Lokalaugenschein
Wien: Jennis Mörder kehrte an den Tatort zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf