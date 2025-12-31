2000 Euro für „Traumurlaub“ inklusive Dreck & Co.

„Bedauerlicherweise kam es während des Aufenthalts zu einem technischen Defekt des Fernsehers. Ebenso entsprach die Sauberkeit des Zimmers in diesem Fall nicht unserem hohen Qualitätsstandard – für beide Mängel und die entstandenen Unannehmlichkeiten wollen wir uns ausdrücklich entschuldigen. Da Kundenzufriedenheit und Top-Service für Keyone von großer Bedeutung sind, haben wir dem Gast umgehend ein alternatives Zimmer angeboten“, so das Management. Ende gut, alles gut?