Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ärger in Argentinien

Geldwäsche? Wirbel bei WM-Gegner Österreichs

Fußball International
31.12.2025 08:52
Lionel Messi und seine Kameraden auf dem Grünen Rasen werden mit dem Wirbel im ...
Lionel Messi und seine Kameraden auf dem Grünen Rasen werden mit dem Wirbel im Argentinien-Verband kaum eine große Freude haben …(Bild: AFP/LUIS ROBAYO)

Im Zuge von Ermittlungen über mutmaßliche Veruntreuung und Geldwäsche hat die Polizei den Sitz des argentinischen Fußball-Verbands (AFA) durchsucht!

0 Kommentare

Die Beamten suchten nach Unterlagen zu Geschäftsbeziehungen zwischen dem Verband und dem Unternehmen TourProdEnter. Die in den USA registrierte Firma hatte in den vergangenen vier Jahren im Auftrag der AFA über 260 Millionen US-Dollar (221 Millionen Euro) an Sponsorengeldern und Zahlungen für internationale Übertragungsrechte kassiert.

Während der größte Teil der Mittel in die Finanzierung der Aktivitäten des Verbands floss, wurden 42 Millionen Dollar an vier in Florida registrierte Unternehmen überwiesen, wie die Zeitung „La Nacion“ berichtete. Diese Firmen wurden von mutmaßlichen Strohleuten in Argentinien gegründet und zahlten Rechnungen in Millionenhöhe für Privatflugzeuge, Luxusjachten, Autos und Immobilien.

Lesen Sie auch:
Lionel Messi
Wegen Trikot-Sponsor
Polizei-Razzia bei unserem WM-Gegner Argentinien
09.12.2025

Verband: Unternehmen wurde überprüft
Die AFA bestätigte einen gültigen Vertrag mit TourProdEnter zur Wahrnehmung ihrer geschäftlichen Interessen im Ausland. Die Geschäftsbeziehung sei von Gerichten in den USA und Argentinien überprüft worden, ohne dass Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden, hieß es in einer Stellungnahme der AFA. Der Geschäftsführer von TourProdEnter wurde am Flughafen in Buenos Aires von der Polizei gestoppt, als er ein Privatflugzeug nach Uruguay besteigen wollte. Auch sein Privathaus wurde durchsucht.

Der Sitz der AFA war erst vor drei Wochen im Zuge von Ermittlungen über einen anderen Geldwäschefall durchsucht worden. Argentinien ist aktueller Fußball-Weltmeister und bei der WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko Gruppengegner von Österreich.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
300.548 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
102.786 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Ski Nordisch
Anzug-Wirbel! Deutscher nun am Oberstdorf-Stockerl
88.242 mal gelesen
Felix Hoffmann
Mehr Fußball International
Ärger in Argentinien
Geldwäsche? Wirbel bei WM-Gegner Österreichs
Tragödie im Urlaub
Valencia-Coach mitsamt seinen Kindern ertrunken!
Premier League
Leader Arsenal gewinnt Hit klar, Chelsea stolpert
Jetzt Achtelfinale
Nigeria bei Afrika Cup mit makelloser Gruppenphase
„Spiel attraktiver“
FIFA-Boss plant heftige Änderung der Abseitsregel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf