„Mann für alles“ wird stolze 80 Jahre alt
Ab 1958 Spieler
Ab 1958 galt sein Spielerpass, beim SV Grödig ist er weiterhin noch voll engagiert. Rudi Codalonga wird am heutigen Samstag 80 Jahre alt. Der Jubilar hat bei seinem Herzensverein schon enorm viel erlebt und ging mit ihm durch dick und dünn.
Im Jahr 1948 wurde der Sportverein Grödig gegründet. Bereits zwei Jahre zuvor hatte ein Bub am Fuße des Untersbergs das Licht der Welt erblickt: Rudi Codalonga. Der Fußball begeisterte ihn früh. Im Jahr 1958 wurde ein Spielerpass in seinem Namen aufgesetzt. In Grödig wohnt er immer noch. Und auch sein Herz schlägt weiterhin nur für den SVG. Am Samstag wird Codalonga 80 Jahre alt.
