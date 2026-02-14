„Mann für alles“ wird stolze 80 Jahre alt

Im Jahr 1948 wurde der Sportverein Grödig gegründet. Bereits zwei Jahre zuvor hatte ein Bub am Fuße des Untersbergs das Licht der Welt erblickt: Rudi Codalonga. Der Fußball begeisterte ihn früh. Im Jahr 1958 wurde ein Spielerpass in seinem Namen aufgesetzt. In Grödig wohnt er immer noch. Und auch sein Herz schlägt weiterhin nur für den SVG. Am Samstag wird Codalonga 80 Jahre alt.