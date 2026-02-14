Bullen-Talent ist weiterhin vom Pech verfolgt

Leistenprobleme, Oberschenkelverletzung, Rückenprobleme, Achillessehnenriss und so weiter: Die Verletzungshistorie von Justin Omoregie ist lang. Dabei ist der Wiener erst 22 Jahre alt. Seit 2017 kickt der Mittelfeldspieler bei den Bullen (letzte Saison war er an Hartberg verliehen), galt bereits während seiner Zeit in der Akademie als großes Talent. Doch auch aufgrund seiner zahlreichen Blessuren hat er sich bei Salzburg noch nicht durchgesetzt. Nachdem er im Herbst wegen seines Achillessehnenrisses noch zuschauen musste, war er zu Beginn der Wintervorbereitung endlich fit und wollte so richtig durchstarten. Doch nun erlitt er den nächsten Rückschlag: Der 22-Jährige fiel in dieser Woche im Training unglücklich auf die Schulter, zog sich dabei eine Luxation zu und wird wohl eine Zeit lang ausfallen.