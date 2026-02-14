Vorteilswelt
Erneut verletzt

Bullen-Talent ist weiterhin vom Pech verfolgt

Salzburg
14.02.2026 14:30
Pechvogel Justin Omoregie.
Pechvogel Justin Omoregie.(Bild: Andreas Schaad — FC Red Bull Salzburg)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Bei Fußball-Vizemeister Salzburg gesellte sich ein weiterer Name auf die Verletztenliste. Der 22-jährige Justin Omoregie ist weiterhin vom Pech verfolgt. 

Leistenprobleme, Oberschenkelverletzung, Rückenprobleme, Achillessehnenriss und so weiter: Die Verletzungshistorie von Justin Omoregie ist lang. Dabei ist der Wiener erst 22 Jahre alt. Seit 2017 kickt der Mittelfeldspieler bei den Bullen (letzte Saison war er an Hartberg verliehen), galt bereits während seiner Zeit in der Akademie als großes Talent. Doch auch aufgrund seiner zahlreichen Blessuren hat er sich bei Salzburg noch nicht durchgesetzt. Nachdem er im Herbst wegen seines Achillessehnenrisses noch zuschauen musste, war er zu Beginn der Wintervorbereitung endlich fit und wollte so richtig durchstarten. Doch nun erlitt er den nächsten Rückschlag: Der 22-Jährige fiel in dieser Woche im Training unglücklich auf die Schulter, zog sich dabei eine Luxation zu und wird wohl eine Zeit lang ausfallen.

Neben Omoregie wird auch ein weiteres Quartett beim morgigen Auswärtsspiel gegen den GAK nicht dabei sein. Takumu Kawamura (Knie), John Mellberg (Oberschenkel), Valentin Sulzbacher (Wade) und Yorbe Vertessen (Oberschenkel) sind nach wie vor verletzt.

Salzburg
14.02.2026 14:30
Salzburg

