Bullen-Talent ist weiterhin vom Pech verfolgt

Bei Fußball-Vizemeister Salzburg gesellte sich ein weiterer Name auf die Verletztenliste. Der 22-jährige Justin Omoregie ist weiterhin vom Pech verfolgt.
Leistenprobleme, Oberschenkelverletzung, Rückenprobleme, Achillessehnenriss und so weiter: Die Verletzungshistorie von Justin Omoregie ist lang. Dabei ist der Wiener erst 22 Jahre alt. Seit 2017 kickt der Mittelfeldspieler bei den Bullen (letzte Saison war er an Hartberg verliehen), galt bereits während seiner Zeit in der Akademie als großes Talent. Doch auch aufgrund seiner zahlreichen Blessuren hat er sich bei Salzburg noch nicht durchgesetzt. Nachdem er im Herbst wegen seines Achillessehnenrisses noch zuschauen musste, war er zu Beginn der Wintervorbereitung endlich fit und wollte so richtig durchstarten. Doch nun erlitt er den nächsten Rückschlag: Der 22-Jährige fiel in dieser Woche im Training unglücklich auf die Schulter, zog sich dabei eine Luxation zu und wird wohl eine Zeit lang ausfallen.
Neben Omoregie wird auch ein weiteres Quartett beim morgigen Auswärtsspiel gegen den GAK nicht dabei sein. Takumu Kawamura (Knie), John Mellberg (Oberschenkel), Valentin Sulzbacher (Wade) und Yorbe Vertessen (Oberschenkel) sind nach wie vor verletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.