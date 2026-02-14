Chef-Polizist wegen Mobbing-Vorwürfen suspendiert

Doch was ist genau mit den Vorwürfen gemeint? Laut „Krone“-Recherchen soll es um Mobbing gehen. Offenbar sollen mehrere Mitarbeiter betroffen sein – auch von psychischen Folgen für Opfer war die Rede. Wie die Landespolizeidirektion damals berichtete, sollen die Vorwürfe nicht nur disziplinarrechtlich, sondern auch strafrechtlich relevant sein. Ein Ermittlungsverfahren wurde aber nicht eingeleitet: Es werde geprüft, heißt es. Angerer selbst bestritt die Vorwürfe im „Krone“-Gespräch vehement.