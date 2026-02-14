Chef-Polizist wegen Mobbing-Vorwürfen suspendiert

Salzburgs oberster Staatsschützer ist offiziell suspendiert. Wie die „Krone“ erfuhr, bestätigte dies nun die zuständige Disziplinarbehörde, nachdem die Landespolizeidirektion den Amtsleiter vom Dienst frei gestellt hatte. Die Vorwürfe – es soll sich um Mobbing handeln – werden aber nach wie vor strafrechtlich geprüft.
Vor etwas mehr als zwei Wochen überraschte die Führung der Salzburger Polizei mit der plötzlichen vorläufigen Suspendierung von Georg Angerer, seines Zeichens bis dato Leiter des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung. Jetzt ist diese Suspendierung des Chef-Polizisten offiziell: Die zuständige Disziplinarbehörde hat sie aufgrund einer Fülle von schwerwiegenden Vorwürfen bestätigt, heißt es aus Polizeikreisen.
Doch was ist genau mit den Vorwürfen gemeint? Laut „Krone“-Recherchen soll es um Mobbing gehen. Offenbar sollen mehrere Mitarbeiter betroffen sein – auch von psychischen Folgen für Opfer war die Rede. Wie die Landespolizeidirektion damals berichtete, sollen die Vorwürfe nicht nur disziplinarrechtlich, sondern auch strafrechtlich relevant sein. Ein Ermittlungsverfahren wurde aber nicht eingeleitet: Es werde geprüft, heißt es. Angerer selbst bestritt die Vorwürfe im „Krone“-Gespräch vehement.
