Xunyue Zhang siegt im Mozartwettbewerb

Vermisster Heimbewohner in St. Gilgen aufgespürt
62-Jähriger wohlauf
Die Chinesin, die bereits als 6-Jährige Geige zu lernen begann, gewann der ersten Preis in Höhe von 10.000 Euro. Sie überzeugte die Jury im Finalkonzert mit dem Konzert für Violine und Orchester Nr. 4 D-Dur, KV 218.
Der zweite Preis ging an Yuki Serino. Mit dem dritten Preis wurde Maxim Tzekov ausgezeichnet.
Die Norwegerin Bjørg Pas erhielt den Sonderpreis der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik für die beste Interpretation des zeitgenössischen Werkes.
Am 19. Februar folgt die Preisverleihung in der Sparte Klavier.
