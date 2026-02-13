Raiffeisenverband stellt personelle Weichen

Suche läuft: Täter nach Gewaltverbrechen flüchtig
Der Generaldirektor im Salzburger Raiffeisenverband, Heinz Konrad, verlängert sein Mandat über das gesetzliche Pensionsantrittsalter hinaus bis zum Ende 2028. Sein Amt hatte er im Mai 2020 angetreten.
Ihm folgt dann mit 1. Jänner 2029 Manfred Quehenberger, der schon bisher Mitglied der Geschäftsleitung ist, als neuer Generaldirektor.
Anna Doblhofer-Bachleitner und Andreas Derndorfer bleiben in der Geschäftsleitung, neu hinzukommen ab 2029 mit Alexander Glaeser und Christoph Leinberger zwei langjährige Finanzexperten.
