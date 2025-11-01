VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl

Gute Aussichten für den Landes-Kaiser

„Auch diesmal würde Hofer sehr gute Karten haben“, so Haselmayer. Nicht zuletzt, da die Blauen aktuell generell heftigen Rückenwind verspüren. Bei der SPÖ hätten die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (63) und Kärntens Peter Kaiser (66) gute Aussichten. Es gibt interne Diskussionen, laut „Krone“-Infos ist die Wienerin Bures nicht mehr unbedingt auf die Position aus. Sie hat noch nie als Spitzenkandidatin fungiert. „Andererseits konnte sie in den vielen Jahren als Zweite oder Dritte Nationalratspräsidentin den Ruf des Apparatschiks abstreifen“, sagt Haselmayer.