Österreichs Adler:

„Die eigene Erwartungshaltung ist ein Luder“

16.02.2026 12:30
Jan Hörl startet Dienstag Abend im Super-Teambewerb.
Jan Hörl startet Dienstag Abend im Super-Teambewerb.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Nister
Porträt von Norbert Niederacher
Von Christoph Nister und Norbert Niederacher

Österreichs Skispringer warten bei den Olympischen Spielen in Italien noch auf eine Medaille. Die Premiere des Super-Teambewerbs bietet Dienstag Abend die letzte Chance. Der Druck von außen ist groß, jener von innen wohl noch größer.

Während die Winterspiele noch die ganze Woche stattfinden, steuern die Skispringer bereits Dienstag Abend auf ihr Finale zu. Ob dieses für die Österreicher „grande“ wird, steht in den Sternen.

