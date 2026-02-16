„Die eigene Erwartungshaltung ist ein Luder“

LIVE: Rast Fabio Gstrein im Slalom zur Medaille?
Entscheidung im Ticker
Österreichs Skispringer warten bei den Olympischen Spielen in Italien noch auf eine Medaille. Die Premiere des Super-Teambewerbs bietet Dienstag Abend die letzte Chance. Der Druck von außen ist groß, jener von innen wohl noch größer.
Während die Winterspiele noch die ganze Woche stattfinden, steuern die Skispringer bereits Dienstag Abend auf ihr Finale zu. Ob dieses für die Österreicher „grande“ wird, steht in den Sternen.
