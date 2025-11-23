Wo die FPÖ schon die 40-Prozent-Marke knackt

Eine aktuelle OGM-Umfrage, die der „Krone“ vorliegt, hat es in sich: Die Blauen unter Mario Kunasek sind bei der Sonntagsfrage haushohe Sieger – ÖVP und SPÖ stürzen ab. Alle Ergebnisse im Detail und umfassende Analysen.
In der Steiermark bahnt sich ein politischer Erdrutsch an, der sogar das Ergebnis der letzten Landtagswahl in den Schatten stellt. Laut einer brandaktuellen, der „Steirerkrone“ vorliegenden Umfrage hat sich FPÖ-Chef Mario Kunasek an der Spitze des Landes in nur zwölf Monaten de facto „einzementiert“ – und seinen Juniorpartner ÖVP auf unter 20 Prozent gedrückt!
