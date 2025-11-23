Wo die FPÖ schon die 40-Prozent-Marke knackt

In der Steiermark bahnt sich ein politischer Erdrutsch an, der sogar das Ergebnis der letzten Landtagswahl in den Schatten stellt. Laut einer brandaktuellen, der „Steirerkrone“ vorliegenden Umfrage hat sich FPÖ-Chef Mario Kunasek an der Spitze des Landes in nur zwölf Monaten de facto „einzementiert“ – und seinen Juniorpartner ÖVP auf unter 20 Prozent gedrückt!