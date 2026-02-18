Fastenzeit: „Nicht gleich auf null reduzieren“

Was ist Ihrer Erfahrung nach das gesündeste Fasten?

Die gesündeste Form des Fastens ist ein Entgiften, das unter ärztlicher Begleitung stattfindet und individuell auf die Person eingestellt ist. Durch das viele Trinken werden Giftstoffe gelöst, die für die Nieren zu einer Herausforderung werden können, psychische Auswirkungen sind möglich. Auch ist es wichtig, die Nebenwirkungen des Entgiftungsvorgangs durch Basenstoffe und andere Substanzen abzumildern. Als gesunde und nachhaltige Kur hat sich die Mayr-Kur bewährt, die vom begleitenden Arzt oder von der begleitenden Ärztin individuell für die Person eingestellt wird.