Fabio Gstrein: „Saug das einfach alles auf“

Fabio Gstrein rettet die Ehre der alpinen Ski-Herren und holt bei Olympia 2026 die einzige Einzel-Medaille. Der Tiroler spricht im sportkrone-Interview über die Einordnung des Erfolgs und lässt das Rennen noch einmal Revue passieren. Und Peking-Abräumer Johannes Strolz gibt ihm Tipps, wie er die aktuelle Phase am besten genießen kann.