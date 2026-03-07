Wahnsinn in Nordamerika! WM kennt keine Grenzen

Eines ist wohl schon lange vor dem ersten Ankick klar: Die WM 2026 wird die Weltmeisterschaft der Kuriositäten – und der Superlative. Während Tickets für die Topspiele weggehen wie die warmen Semmeln, gibt‘s für andere Partien noch reichlich Karten. Preislich teilweise unglaublich, aber das kennt man ja schon aus anderen Sportarten ...
Mexiko gegen Südafrika. Die Nr. 16 der FIFA-Weltrangliste gegen die Nr. 60 – also eher wenig Hitpotenzial. Nur ist die Partie das Eröffnungsspiel der WM 2026 – und damit bei den Fans heiß begehrt. Was Kartenbesitzern auf diversen Plattformen dazu verleitet, in völlig neuen Dimensionen zu denken: Für 77.000 Dollar werden aktuell die teuersten Einzelplätze angeboten. Ganz ohne Messi, Ronaldo oder den internationalen Topstars bei Frankreich, Spanien und England. Die es eher beim Finale zu sehen geben wird – für aktuell bis zu 143.000 Dollar, Steigerungen auf den Ticketbörsen wie bei den Topspielen möglich – diese WM kennt keine Grenzen! Denn eine Vielzahl der angeblich 508 Millionen Anfragen für die WM ging für Begegnungen der Topteams ein. Für 64 oder mehr Spiele, bei denen keine Spitzenmannschaften beteiligt sind, gibt es noch reichlich Karten
