Die schönsten royalen Lovestorys unter den Ringen!

Der Klassiker: Silvia und Carl Gustaf (München 1972)

Es war der Moment, der Schweden für immer veränderte. 1972 arbeitete die gebürtige Heidelbergerin Silvia Sommerlath als Hostess bei den Spielen in München. Dort fiel sie dem damaligen Kronprinzen Carl Gustaf sofort ins Auge. Er gab später zu, dass es „Klick“ gemacht hat, als er sie durch sein Fernglas beobachtete. Ein „Aha-Erlebnis“ der royalen Art! Heute, über 50 Jahre später, ist das schwedische Königspaar der lebende Beweis dafür, dass Olympia-Flirts für die Ewigkeit halten. Diesen Sommer feiert das Paar seine Goldene Hochzeit!