Am Landsitz des Königs wird es laut und lustig

Da wird gelacht, gejubelt und manchmal auch errötet. Furzkissen beliebt Präsente sein, Queen Elizabeth bekam einmal einen singenden, elektrischen Plastikfisch, der immer noch in Sandringham an einer Wand hängen soll. Dass die Geschenke nach Rangordnung verteilt werden, ist wohl die einzig steife Komponente des bunten Chaos. Prinz William will das als König abschaffen, weil es ihm leidtut, dass seine geliebte Cousine Zara Tindall immer ganz zum Schluss drankommt. Der Tochter von Queen Anne selbst scheint die Tradition aber nichts auszumachen.