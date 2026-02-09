Verdächtiger gesteht Mordanschlag auf General

30.000 Dollar für Ermordung angeboten

K. sei mit Hilfe von dessen Sohn, einem polnischen Staatsbürger, „von einem SBU-Agenten im August 2025 rekrutiert“ worden und habe dann in Kiew eine Schießausbildung erhalten, bevor er nach Russland geschickt worden sei. Ihm seien „30.000 Dollar“ für die Ermordung Alexejews angeboten worden, zudem seien ihm eine Pistole mit Schalldämpfer und ein elektronischer Schlüssel für seine Wohnung ausgehändigt worden. Eine Komplizin von K., Sinaida S., habe eine Wohnung in dem Wohnhaus gemietet und sei am Vorabend der Tat geflohen.