Die kleine Botin geht bewusst ins Neue Jahr

Auch wenn es klar(er) formuliert wird und einen echten Platz im Kalender bekommt, dann wird es real: „mehr Bewegung“ wird dann zu drei Mal in der Woche 30 Minuten spazieren gehen (oder joggen). Und „nachhaltiger leben“ wird zu am Bauernmarkt einkaufen, statt im Supermarkt. Jetzt im Jänner sind die Tage noch kurz und die Termine wenig. Lassen Sie uns doch die Zeit nutzen für echte Veränderung. Im Kleinen, aber sichtbar und dann entstehen daraus Routinen, neue Gewohnheiten. Damit das möglich wird, kann man sich selbst überlisten! Mit einem Wochenplan beispielsweise. Ich bin ein Mensch, der es gern einfach und schön hat. Ich öffne ein leeres Notizbuch und schreibe auf, worauf ich mich in 2026 freue.