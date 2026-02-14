Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Wer hat Schuld an der Lehrlingsmisere?

Kolumnen
14.02.2026 06:00
Analysiert für die „Krone“: Wirtschaftsredakteur Vergil Siegl
Analysiert für die „Krone“: Wirtschaftsredakteur Vergil Siegl(Bild: Imre Antal)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl
0 Kommentare

Gibt es etwas Österreichischeres als das Gezanke zwischen Gewerkschaft und Wirtschaftskammer? Da stürzen die Lehrlingszahlen Jahr für Jahr ab – und was tun die beiden? Sie streiten, wer Schuld hat, statt endlich zu handeln!

Die PRO-GE tobt: Über tausend Betriebe haben die Ausbildung 2025 eingestellt, minus 14 Prozent bei den Industrie-Lehrlingen! „Wer nicht ausbildet, soll zahlen!“, fordert Gewerkschafter Binder. Ein Fonds, in den ausbildungsunwillige Betriebe einzahlen – klingt in der Theorie fast gerecht.

Die Wirtschaftskammer dagegen ist stinksauer. Strafsteuern jetzt, wo die Betriebe ohnehin von Kosten erdrückt werden? Generalsekretär Danninger kontert: Viele würden ja gerne ausbilden – finden aber keine Jugendlichen.

Beide haben irgendwie recht. Doch beide schieben den Schwarzen Peter weiter.

Fakt ist: Seit 1980 gibt es 220.000 Jugendliche weniger. Fakt ist: Viele Betriebe haben aufgegeben. Fakt ist: Tausende Jugendliche suchen vergeblich.

Was hilft? Sicher keine neuen Strafgebühren, die am Ende alle zahlen. Aber auch nicht das Wegducken der Wirtschaft, die dann laut nach Fachkräften schreit.

Wir brauchen mehr Zusammenarbeit, nicht mehr Schuldzuweisungen. Betriebe müssen Jugendliche dort abholen, wo sie stehen – mit ihren Stärken und Schwächen. Schulen müssen allerdings viel besser auf die Arbeitswelt vorbereiten. Und die Politik? Soll endlich vermitteln, statt zuschauen!

Denn eines ist klar: Ohne Lehrlinge wird es finster in der Werkstatt. Und dann hilft das ganze Geraunze auch nichts mehr.

Folgen Sie uns auf