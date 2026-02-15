Von Liebe, Büchern und Gummidrops

365 reichen gar nicht aus, um alle Welt- und Aktionstage unterzubringen, die es gibt. Also werden einfach mehrere in einen gepackt, so skurril sie auch sein mögen. Heute ist zum Beispiel der Tag des Gummidrops ebenso wie der Ehrentag des Singles, ein direkter Zusammenhang ist nicht bekannt. Und gestern lag dank Sankt Valentin nicht nur Liebe in der Luft, es war auch der „Lies einem Kind vor“-Tag. An dem man ein viel schöneres Geschenk macht, als Blumen und Schokolade: den Schlüssel zum Reich der Bücher.
„Eine Kindheit ohne Bücher wäre keine Kindheit. Es wäre, als ob man aus dem verzauberten Land ausgesperrt sei“, meinte Astrid Lindgren einmal – und wer hätte es besser wissen können, als die wunderbare Schriftstellerin, die Generationen von Kindern verzaubert(e).
Kürzlich zeigte eine Studie auf, wie sich die tägliche Bildschirmnutzung auf die Seele von jungen und jüngsten Usern legt. Und wie leicht TikTok & Co. zur Sucht werden können. Vorlesen wirkt dagegen wie eine Prophylaxe – denn so entstehen bewegte Bilder nicht erst auf dem Bildschirm, sondern in der eigenen Fantasie.
Um noch einmal der großen Astrid Lindgren das Wort zu überlassen: „Ein Kind mit seinem Buch erschafft sich irgendwo in den geheimen Kammern der Seele eigene Bilder, die alles andere übertreffen. An dem Tag, da die Fantasie des Kindes sie nicht mehr zu erschaffen vermag, wird die Menschheit arm. Wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt in großem Maß von der Einbildungskraft jener ab, die gerade jetzt lesen lernen.“
Wem also gestern der Vorlese-Tag entgangen ist, der kann ihn ja jeden Tag nachholen. Gerne auch mit Gummidrops.
