Von Liebe, Büchern und Gummidrops

365 reichen gar nicht aus, um alle Welt- und Aktionstage unterzubringen, die es gibt. Also werden einfach mehrere in einen gepackt, so skurril sie auch sein mögen. Heute ist zum Beispiel der Tag des Gummidrops ebenso wie der Ehrentag des Singles, ein direkter Zusammenhang ist nicht bekannt. Und gestern lag dank Sankt Valentin nicht nur Liebe in der Luft, es war auch der „Lies einem Kind vor“-Tag. An dem man ein viel schöneres Geschenk macht, als Blumen und Schokolade: den Schlüssel zum Reich der Bücher.