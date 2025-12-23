Neue Kriegsschiffe der USA sollen „Trump“ heißen

Neue Schiffsklasse „nicht wegen China“

Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund des verschärften strategischen Wettbewerbs zwischen den USA und China. Peking hat seine Marine in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut und zuletzt seinen dritten Flugzeugträger in Dienst gestellt. Trump betonte jedoch, die Entwicklung der neuen Schiffsklasse richte sich nicht gegen China. „Das ist nicht wegen China – wir verstehen uns sehr gut mit China“, sagte er.