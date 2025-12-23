Trump legt Maduro Rücktritt nahe: „Wäre klug“

„Einseitige Anwendung von Gewalt“

„Wenn die einseitige Anwendung von Gewalt, die Hinrichtung von Zivilisten, Piraterie und die Plünderung der Ressourcen souveräner Staaten toleriert werden, steuert die Welt auf eine globale Konfrontation von unvorhersehbarem Ausmaß zu“, sagte Maduro. Er vermutet hinter dem US-Vorgehen Pläne zu seinem Sturz. Trump wolle „Boote sprengen, bis Maduro kapituliert“, sagte die Stabschefin des Weißen Hauses, Susie Wiles. Am Dienstag berät der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung über die Spannungen zwischen den USA und Venezuela.