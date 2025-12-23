Vorteilswelt
„Illegale Aktivitäten“

Trump legt Maduro Rücktritt nahe: „Wäre klug“

Außenpolitik
23.12.2025 08:16
Von links: US-Präsident Donald Trump und Venezuelas Präsident Nicolás Maduro
Von links: US-Präsident Donald Trump und Venezuelas Präsident Nicolás Maduro(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, FEDERICO PARRA)

US-Präsident Donald Trump hat dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro den Rücktritt nahegelegt. „Es liegt ganz bei ihm, was er tun will. Ich denke, es wäre klug von ihm, das zu tun“, sagte er. Die US-Regierung wirft der venezolanischen „illegale Aktivitäten“ vor.

„Wir beschränken uns nicht darauf, diese Schiffe abzufangen, sondern senden auch die Botschaft an die Welt, dass die illegalen Aktivitäten von Maduro nicht tolerierbar sind und er gehen muss“, sagte US-Heimatschutzministerin Kristi Noem.

Die USA greifen seit September mutmaßliche Drogenschiffe vor der Küste Venezuelas an und verstärken damit den Druck auf die Regierung. Trump beschuldigt den linksnationalistischen Maduro, Drogenbanden zu kontrollieren und gezielt gegen die Vereinigten Staaten einzusetzen. Er wirft ihm vor, die berüchtigte Drogenbande Cartel de los Soles (Kartell der Sonnen) anzuführen. Die USA haben auch eine Belohnung für die Festnahme Maduros (umgerechnet rund 42 Millionen Euro) ausgeschrieben.

Wir beschränken uns nicht darauf, diese Schiffe abzufangen, sondern senden auch die Botschaft, dass die illegalen Aktivitäten von Maduro nicht toleriert werden.

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem

Die USA stationierten auch Kriegsschiffe in der Karibik, darunter den größten Flugzeugträger der Welt. Bei den Angriffen auf mutmaßliche Schiffe von Drogenschmugglerinnen und Drogenschmugglern wurden bisher mindestens 104 Menschen getötet. Nach Angaben von Angehörigen und Regierungen waren Fischerinnen und Fischer getötet.

„Einseitige Anwendung von Gewalt“
„Wenn die einseitige Anwendung von Gewalt, die Hinrichtung von Zivilisten, Piraterie und die Plünderung der Ressourcen souveräner Staaten toleriert werden, steuert die Welt auf eine globale Konfrontation von unvorhersehbarem Ausmaß zu“, sagte Maduro. Er vermutet hinter dem US-Vorgehen Pläne zu seinem Sturz. Trump wolle „Boote sprengen, bis Maduro kapituliert“, sagte die Stabschefin des Weißen Hauses, Susie Wiles. Am Dienstag berät der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung über die Spannungen zwischen den USA und Venezuela.

Die Regierung in Caracas hatte die Sitzung mit Unterstützung Russlands und Chinas gefordert. Der Kreml hat bereits seine „uneingeschränkte Unterstützung“ zugesichert. „Die Minister brachten ihre tiefe Besorgnis angesichts der Eskalation der Handlungen Washingtons in der Karibik zum Ausdruck, die schwerwiegende Folgen für die Region haben und den internationalen Schiffsverkehr gefährden könnten“, teilte das russische Außenministerium nach einem Telefonat mit. Man werde die enge bilaterale Zusammenarbeit fortsetzen.

