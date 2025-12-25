Weihnachtsbotschaft
Papst: Appell für Frieden und Segen „Urbi et Orbi“
Papst Leo XVI. hat in seiner ersten Weihnachtsansprache nicht nur die traditionelle Weihnachtsbotschaft mitsamt Segen „Urbi et Orbi“ gespendet, er appellierte auch für den Frieden. „Möge das Dröhnen der Waffen verstummen“, so der Pontifex vom Balkon des Petersdoms aus.
Das Oberhaupt von etwa 1,4 Milliarden Katholiken appellierte in seiner Botschaft eindringlich für Frieden. Dabei verurteilte der Pontifex in seiner Ansprache die Kriege und Konflikte auf der ganzen Welt. Schon vor dem „Urbi et Orbi“ hatte er während der Messe am Christtag mit Nachdruck die Sinnlosigkeit von Kriegen gegeißelt.
„Mut finden, um Dialog zu führen“
Er drückte den Christen im Nahen Osten, sowie den Bewohnern Gazas seine Nähe aus, gedachte aber auch den Einwohnern der Ukraine. „Möge das Dröhnen der Waffen verstummen und mögen die beteiligten Parteien, unterstützt durch das Engagement der internationalen Gemeinschaft, den Mut finden, einen ehrlichen, direkten und respektvollen Dialog zu führen.“
Regen, Wind und Kälte in Gaza
Er erinnerte in seiner Predigt an die wehrlosen Menschen, „die unter den zahlreichen noch andauernden oder schon beendeten Kriegen leiden, die Trümmer und offene Wunden hinterlassen haben“. „Dabei kommen uns unweigerlich die Zelte in Gaza in den Sinn, die seit Wochen dem Regen, dem Wind und der Kälte ausgesetzt sind“, so der Heilige Vater.
„Europa muss gastfreundlich bleiben“
Auch das Thema Migration blieb nicht unerwähnt. Leo XVI. gedachte der vielen Flüchtlinge und Migranten, die das Mittelmeer überqueren. Auch äußerte er die Hoffnung, dass der europäische Kontinent weiterhin seinen christlichen Wurzeln und seiner Geschichte treu bleibe und „solidarisch und gastfreundlich“ gegenüber den Bedürftigen sei.
Mittagsgebet auf dem Petersplatz
Weihnachten sei ein Fest der Hoffnung, das „uns zu Boten des Friedens“ mache, sagte der Papst schon am 24. Dezember im Rahmen der Christmette im voll besetzten Petersdom. Am zweiten Weihnachtstag spricht Leo XIV. dann das Mittagsgebet auf dem Petersplatz.
Gedenken an Papst Franziskus
Auch gedachte er in seiner Predigt bei der Christmette seinem im April verstorbenen Vorgänger Papst Franziskus, der zu Weihnachten 2024 – gesundheitlich bereits angeschlagen – das Heilige Jahr eröffnet und dabei zu Hoffnung aufgerufen hatte. Weihnachten 2025 markiert auch das Ende des Heiligen Jahres, das in diesem Jahr 32 Millionen Pilger nach Rom geführt hat. Das Heilige Jahr endet am 6. Jänner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.