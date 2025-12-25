Papst: Appell für Frieden und Segen „Urbi et Orbi“

Regen, Wind und Kälte in Gaza

Er erinnerte in seiner Predigt an die wehrlosen Menschen, „die unter den zahlreichen noch andauernden oder schon beendeten Kriegen leiden, die Trümmer und offene Wunden hinterlassen haben“. „Dabei kommen uns unweigerlich die Zelte in Gaza in den Sinn, die seit Wochen dem Regen, dem Wind und der Kälte ausgesetzt sind“, so der Heilige Vater.