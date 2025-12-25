„In diesem Sommer wartet die größte Show der Welt“

Also um jenes Stadion in Foxborough (35 Kilometer von Bostons Zentrum entfernt), in dem fünf Vorrunden-Spiele (u.a. mit England, Frankreich, Norwegen) und zwei K. o.-Partien ausgetragen werden.

Beim USA-Trip lief der „Krone“ auch Brasiliens einstiger Star-Kicker Rafinha über den Weg. „Liebe Grüße an meinen Freund David“, meinte der langjährige Alaba-Teamkollege bei Bayern München blendend gelaunt. „Und Hut ab vor eurem Konny Laimer. Der spielt eine Wahnsinns-Saison, so einen Spieler wünscht sich jeder Trainer der Welt in seinem Team!“ Wie seine Heimat Brasilien bei der WM abschneidet, ist für den 40-Jährigen schwer einzuschätzen.