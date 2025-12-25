Noch dominieren die US-Sportarten das Interesse in Amerika. Aber die Veranstalter versprechen: „Wir werden die WM zelebrieren!“ Schon jetzt ist klar: Brasilien-Legende Rafinha drückt den „Bayern“ Konrad Laimer und David Alaba die Daumen!
Die „Krone“ berichtet aus Boston
American Football, Basketball, Eishockey, Baseball. Wenn man in einer der unzähligen Sports-Bars in den USA Platz nimmt, bekommt man auf den Bildschirmen vor allem die vier beliebtesten Sportarten Amerikas serviert. Jeder gefinkelte NFL-Spielzug wird ins kleinste Detail zerlegt, jeder spektakuläre NBA-Dunk zelebriert.
Fußball? Ist maximal auf einem der etwas kleineren Schirme zu sehen. Und das, obwohl in 168 Tagen die WM eröffnet wird. „Keine Sorge!“, sagt Joe Dorant beim „Krone“-Besuch kurz vor Weihnachten in Boston. „In diesem Sommer wartet die größte Show der Welt. Wir werden die WM im ganz großen Stil zelebrieren.“ Als Mitglied der Führungsriege des NFL-Teams New England Patriots kümmert sich Dorant im engen Austausch mit dem Fußball-Weltverband FIFA um den Spielort Boston.
Also um jenes Stadion in Foxborough (35 Kilometer von Bostons Zentrum entfernt), in dem fünf Vorrunden-Spiele (u.a. mit England, Frankreich, Norwegen) und zwei K. o.-Partien ausgetragen werden.
Beim USA-Trip lief der „Krone“ auch Brasiliens einstiger Star-Kicker Rafinha über den Weg. „Liebe Grüße an meinen Freund David“, meinte der langjährige Alaba-Teamkollege bei Bayern München blendend gelaunt. „Und Hut ab vor eurem Konny Laimer. Der spielt eine Wahnsinns-Saison, so einen Spieler wünscht sich jeder Trainer der Welt in seinem Team!“ Wie seine Heimat Brasilien bei der WM abschneidet, ist für den 40-Jährigen schwer einzuschätzen.
„Punkto Qualität der Spieler können wir Weltmeister werden. Jetzt liegt es an Teamchef Carlo Ancelotti, aus dieser individuellen Klasse eine verschworene Einheit zu formen.“ Den Österreichern drückt Rafinha vor allem gegen Brasiliens Erzrivalen Argentinien und Lionel Messi die Daumen. „Da habt ihr eine richtige Aufgabe vor euch. Aber wenn ihr sie knacken könnt, dann in der Gruppenphase!“
Wahres Schlaraffenland
Was immer wieder in den USA auffällt: Der extreme Stellenwert des Sports in der Gesellschaft, die im Vergleich zu Österreich unfassbaren Trainingsbedingungen. Auch zu sehen in Boston bei einem Blick hinter die Kulissen in Harvard, der ältesten Uni der USA. Inklusive Indoor-Leichtathletik-Bahn, Schwimmhalle, 30.000-Zuschauer-Stadion oder fünf (Kunst)Rasen-Plätzen. Ein Schlaraffenland für jedes Sportlerhe
