US-Kriegsschiff sorgt für Nervosität in Venezuela

Drogenkrieg mit tödlichem Ausgang

Offiziell begründet Washington die massive Militärpräsenz mit dem Kampf gegen transnationale kriminelle Organisationen und dem Schutz der USA vor Drogen. In den vergangenen Wochen griff das US-Militär wiederholt angeblich mit Drogen beladene Boote in der Karibik und im Pazifik an. Dutzende Menschen kamen dabei ums Leben. Das Vorgehen löste internationale Kritik aus, auch weil die US-Regierung keine rechtliche Grundlage für die Angriffe nannte. Die Vereinten Nationen forderten Washington zur Zurückhaltung auf.