Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Angst vor Eskalation

US-Kriegsschiff sorgt für Nervosität in Venezuela

Außenpolitik
11.11.2025 22:55
Schießen die USA im Drogenkonflikt mit Kanonen auf Spatzen? Die Drohgebärden des ...
Schießen die USA im Drogenkonflikt mit Kanonen auf Spatzen? Die Drohgebärden des Militär-Giganten sind jedenfalls beachtlich.(Bild: AFP/2025 U.S. Navy)

Der größte Flugzeugträger der Welt kreuzt nun irgendwo in der Karibik oder vor den Küsten Lateinamerikas – doch wo genau, will das Pentagon nicht verraten. Die „USS Gerald R. Ford“, ein 333 Meter langes Kriegsschiff mit Platz für 90 Kampfjets und mehrere Tausend Soldaten, wurde aus dem Mittelmeer abgezogen und hat das Einsatzgebiet des US-Südkommandos erreicht.

0 Kommentare

Während Washington offiziell vom Kampf gegen Drogenbosse spricht, wächst in der Region die Angst vor einer militärischen Eskalation – besonders in Venezuela. Die US-Marine bestätigte die Verlegung des atomgetriebenen Flugzeugträgers, nannte aber keinen exakten Standort.

Das Einsatzgebiet des US-Südkommandos erstreckt sich über das gesamte Karibische Meer sowie Gewässer vor Mittel- und Südamerika. Damit bleibt unklar, ob sich das nach dem 38. US-Präsidenten benannte Kriegsschiff direkt in der Karibik oder an anderer Stelle der Großregion befindet.

Drogenkrieg mit tödlichem Ausgang
Offiziell begründet Washington die massive Militärpräsenz mit dem Kampf gegen transnationale kriminelle Organisationen und dem Schutz der USA vor Drogen. In den vergangenen Wochen griff das US-Militär wiederholt angeblich mit Drogen beladene Boote in der Karibik und im Pazifik an. Dutzende Menschen kamen dabei ums Leben. Das Vorgehen löste internationale Kritik aus, auch weil die US-Regierung keine rechtliche Grundlage für die Angriffe nannte. Die Vereinten Nationen forderten Washington zur Zurückhaltung auf.

Venezuela im Visier
Doch die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Venezuela nähren Spekulationen über die wahren Motive hinter der Flottenverlegung. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump beschuldigt Venezuelas autoritären Staatschef Nicolás Maduro, in den Drogenschmuggel in die USA verwickelt zu sein. Washington wirft Drogenbanden, die auch aus Venezuela stammen sollen, vor, die Vereinigten Staaten mit Drogen zu überschwemmen.

Jüngst bestätigte Trump zudem, verdeckte Einsätze des US-Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela freigegeben zu haben. Nicht nur die venezolanische Regierung interpretiert das Zusammenziehen zusätzlicher US-Militäreinheiten in der Karibik als Drohgebärde – auch Länder wie Kolumbien und Brasilien beobachten die Entwicklung mit Sorge.

Lesen Sie auch:
In den vergangenen Wochen haben die USA mehrere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Karibik ...
„Hinrichtung“ auf See
Erneut Todesopfer bei US-Angriff auf Drogenboot
07.11.2025
Nach Tod von Fischer
Kolumbiens Präsident beschuldigt USA des Mordes
26.10.2025

Caracas trainiert Landesverteidigung
Venezuela reagierte mit einer großangelegten Militärübung. Im Rahmen des Manövers „Plan Independencia 200“ (Plan Unabhängigkeit 200) trainieren die venezolanischen Streitkräfte die Landesverteidigung. Beteiligt sind Heer, Luftwaffe, Marine sowie paramilitärische Milizeinheiten, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Ziel sei es, der „imperialistischen Bedrohung“ entgegenzutreten, hieß es in der von Verteidigungsminister Vladimir Padrino unterzeichneten Erklärung.

Die „USS Gerald R. Ford“ gilt als technologisches Meisterwerk und Machtdemonstration zugleich. Das größte Kriegsschiff der Erde wird von einem Atomreaktor angetrieben und kann mehrere Tausend Soldaten sowie bis zu 90 Kampfflugzeuge und Hubschrauber transportieren. Dass das Pentagon seinen Standort geheim hält, unterstreicht die Brisanz der aktuellen Lage in der Region.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Supertaifun Fung-wong erschütterte eine Brücke massiv, als er am Sonntag auf die Philippinen ...
Wie aus Papier
Sturm bringt Hängebrücke heftig zum Schwanken
Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
183.782 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
95.542 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
82.462 mal gelesen
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
730 mal kommentiert
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Außenpolitik
Deutlicher Sprung
Trotz Boykottaufruf: Hohe Wahlbeteiligung im Irak
Angst vor Eskalation
US-Kriegsschiff sorgt für Nervosität in Venezuela
Darunter Minister
Sieben Anklagen wegen Korruption in der Ukraine
Neue Verfassung etc.
Macron will mit Abbas an Staat Palästina arbeiten
Kippt Gefolgschaft?
Trump-Ärger über Greene: „Ist vom Weg abgekommen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf