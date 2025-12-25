Crash über Gletscher
Tote bei Hubschrauberabsturz am Kilimandscharo
Bei einem Hubschrauberabsturz am Mount Kilimandscharo in Tansania kamen fünf Menschen ums Leben.
Das Team eines Rettungshubschraubers hatte am Mittwochnachmittag zwei Patienten zwischen dem in 4000 Meter Höhe gelegenen Barafu-Camp und der Kibo-Hütte an Bord genommen. Der Hubschrauber stürzte über einem Gletschergebiet ab.
Bei den Patienten soll es sich um tschechische Touristen handeln. An Bord waren außerdem der Pilot, ein Arzt und ein Bergführer.
Der knapp 5900 Meter hohe Kilimandscharo ist der höchste Berg Afrikas und zieht jedes Jahr Tausende Bergtouristen an. Der Berg gilt als technisch eher einfach. Immer wieder müssen Gipfeltouren aber abgebrochen werden, weil Bergsteiger unter der Höhenkrankheit leiden.
