Crash über Gletscher

Tote bei Hubschrauberabsturz am Kilimandscharo

Ausland
25.12.2025 12:38
Nach Angaben der tansanischen Zivilluftfahrtbehörde ist noch nicht klar, wie es zu dem Unfall ...
Nach Angaben der tansanischen Zivilluftfahrtbehörde ist noch nicht klar, wie es zu dem Unfall kam.(Bild: AFP/PETER MARTELL)

Bei einem Hubschrauberabsturz am Mount Kilimandscharo in Tansania kamen fünf Menschen ums Leben.

Das Team eines Rettungshubschraubers hatte am Mittwochnachmittag zwei Patienten zwischen dem in 4000 Meter Höhe gelegenen Barafu-Camp und der Kibo-Hütte an Bord genommen. Der Hubschrauber stürzte über einem Gletschergebiet ab.

Bei den Patienten soll es sich um tschechische Touristen handeln. An Bord waren außerdem der Pilot, ein Arzt und ein Bergführer.

Der knapp 5900 Meter hohe Kilimandscharo ist der höchste Berg Afrikas und zieht jedes Jahr Tausende Bergtouristen an. Der Berg gilt als technisch eher einfach. Immer wieder müssen Gipfeltouren aber abgebrochen werden, weil Bergsteiger unter der Höhenkrankheit leiden.

