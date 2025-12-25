Ricarda Haaser gibt am Semmering ihr Comeback

Zudem gibt ihre 20-jährige Tiroler Landsfrau Valentina Rings-Wanner am Semmering ihr Weltcup-Debüt. Nicht dabei ist dagegen Lisa Hörhager. Die 24-jährige Tirolerin hat sich beim Slalomtraining in St. Michael bei einem Einfädler einen Einriss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zugezogen und muss vorerst pausieren.