Streuwagen aufs Dach gekippt: Fahrer verletzt

Neben zahlreichen Unfällen mit Privat-Pkw in der weihnachtlich verschneiten Steiermark ist am Christtag auch ein Streuwagen verunglückt. Der Fahrer wurde bei dem Überschlag in Bad Gleichenberg verletzt.
Viel zu tun gab es in der Weihnachtsnacht sowie am Christtag für die steirischen Schneepflugfahrer, und auch Streufahrzeuge waren in großer Zahl unterwegs. In Bad Gleichenberg kam am Donnerstag ein Fahrzeug der Gemeinde im Bereich Alte Poststraße/B66 von der Straße ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen.
28 Kräfte der Feuerwehren Bad Gleichenberg und Bairisch Kölldorf rückten mit fünf Fahrzeugen aus, um den Wagen zu sichern und wieder aufzustellen. Der Lenker, der Verletzungen unbestimmten Grades erlitten hatte, wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend ins LKH Feldbach gebracht.
Tödlicher Absturz im Murtal
Dramatisch endete ein ähnlicher Unfall ebenfalls am Christtag in St. Georgen am Kreischberg: Ein 54-jähriger Gemeindearbeiter geriet mit einem Räumfahrzeug auf einer steilen Zufahrt ins Rutschen. Der Schneepflug stürzte rund 40 Meter weit eine Böschung hinab und überschlug sich dabei mehrfach. Der Fahrer wurde aus der Kabine geschleudert und offenbar von dieser erdrückt, jede Hilfe kam zu spät.
Überhaupt haben Rettungskräfte und vor allem die Feuerwehren seit dem Wintereinbruch pünktlich zum Heiligen Abend in der Steiermark alle Hände voll zu tun (siehe Link oben). Seit Mittwoch kam es zu zahlreichen Unfällen, die teils aufwendige Einsätze nach sich zogen. Die meisten von ihnen gingen zum Glück glimpflich aus, einige Beteiligte erlitten leichte Verletzungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.