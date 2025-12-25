Vorteilswelt
Einsatz am Christtag

Streuwagen aufs Dach gekippt: Fahrer verletzt

Steiermark
25.12.2025 13:30

Neben zahlreichen Unfällen mit Privat-Pkw in der weihnachtlich verschneiten Steiermark ist am Christtag auch ein Streuwagen verunglückt. Der Fahrer wurde bei dem Überschlag in Bad Gleichenberg verletzt.

Viel zu tun gab es in der Weihnachtsnacht sowie am Christtag für die steirischen Schneepflugfahrer, und auch Streufahrzeuge waren in großer Zahl unterwegs. In Bad Gleichenberg kam am Donnerstag ein Fahrzeug der Gemeinde im Bereich Alte Poststraße/B66 von der Straße ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen.

Kopfüber landete das Schwerfahrzeug im Graben.
Kopfüber landete das Schwerfahrzeug im Graben.(Bild: FF Bad Gleichenberg)

28 Kräfte der Feuerwehren Bad Gleichenberg und Bairisch Kölldorf rückten mit fünf Fahrzeugen aus, um den Wagen zu sichern und wieder aufzustellen. Der Lenker, der Verletzungen unbestimmten Grades erlitten hatte, wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend ins LKH Feldbach gebracht.

Der Streuwagen wird wieder auf die Räder gestellt.
Der Streuwagen wird wieder auf die Räder gestellt.(Bild: FF Bairisch Kölldorf)

Tödlicher Absturz im Murtal
Dramatisch endete ein ähnlicher Unfall ebenfalls am Christtag in St. Georgen am Kreischberg: Ein 54-jähriger Gemeindearbeiter geriet mit einem Räumfahrzeug auf einer steilen Zufahrt ins Rutschen. Der Schneepflug stürzte rund 40 Meter weit eine Böschung hinab und überschlug sich dabei mehrfach. Der Fahrer wurde aus der Kabine geschleudert und offenbar von dieser erdrückt, jede Hilfe kam zu spät.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 54-jährigen Arbeiters feststellen (Symbolbild).
Drama am Kreischberg
Gemeindearbeiter mit Räumfahrzeug abgestürzt: Tot
25.12.2025
Wetter fordert Tribut
Serienweise Unfälle im Weihnachts-Schneetreiben
25.12.2025

Überhaupt haben Rettungskräfte und vor allem die Feuerwehren seit dem Wintereinbruch pünktlich zum Heiligen Abend in der Steiermark alle Hände voll zu tun (siehe Link oben). Seit Mittwoch kam es zu zahlreichen Unfällen, die teils aufwendige Einsätze nach sich zogen. Die meisten von ihnen gingen zum Glück glimpflich aus, einige Beteiligte erlitten leichte Verletzungen.

