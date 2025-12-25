Das gilt fast als unschlagbar!

Besinnliche Momente zu Weihnachten, Familie, Bescherung, köstliches Essen, verführerische Kekse ...

... und dann kommt die Ernüchterung. Koffer packen, ab auf die Skipisten. Für viele Sportstars fallen die Feiertage nur kurz aus, kaum Zeit zum Ausspannen. Bereits am Samstag freuen sich Tausende Fans auf den Riesentorlauf-Klassiker der Damen am Semmering, die Herren duellieren sich beim Super-G in Livigno. Zwei Tage später rücken die Skispringer ins Rampenlicht, Titelverteidiger Daniel Tschofenig startet mit seinen Adler-Freunden ins Tournee-Abenteuer.