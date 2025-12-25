Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Stopplicht“-Kolumne

Das gilt fast als unschlagbar!

Sport-Mix
25.12.2025 12:48
Peter Moizis „Stopplicht“-Kolumne
Peter Moizis „Stopplicht“-Kolumne(Bild: Krone)

Nach den besinnlichen Weihnachten geht es im Sport gleich wieder Schlag auf Schlag. Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi ...

0 Kommentare

Besinnliche Momente zu Weihnachten, Familie, Bescherung, köstliches Essen, verführerische Kekse ...
... und dann kommt die Ernüchterung. Koffer packen, ab auf die Skipisten. Für viele Sportstars fallen die Feiertage nur kurz aus, kaum Zeit zum Ausspannen. Bereits am Samstag freuen sich Tausende Fans auf den Riesentorlauf-Klassiker der Damen am Semmering, die Herren duellieren sich beim Super-G in Livigno. Zwei Tage später rücken die Skispringer ins Rampenlicht, Titelverteidiger Daniel Tschofenig startet mit seinen Adler-Freunden ins Tournee-Abenteuer.

Die Zeit verfliegt. Olympia im Februar rückt näher, der Countdown zur Fußball-WM läuft. Auf Österreich kommt ein Super-Sportjahr zu, der Auftritt von Marko Arnautovic & Co. im Sommer 2026 überstrahlt dabei alles. Unsere erste WM seit 1998, die Spannung steigt, an die 60.000 Anhänger aus Österreich möchten im Land der unbegrenzten Möglichkeiten das Team anfeuern.

Lesen Sie auch:
Lionel Messi
„WM wird zelebriert“
„In diesem Sommer wartet die größte Show der Welt“
25.12.2025

Eine Entwicklung, die den steigenden Stellenwert des Sports in der Gesellschaft unterstreicht. Und doppelt bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Strapazen für einen USA-Trip gewaltig, die Preise zum Haareraufen sind und Präsident Donald Trump Touristen nicht gerade anlockt. Doch die Kombination mit „Wir sind WM“, einem Duell mit Messi und Sommerurlaub gilt fast als unschlagbar in der Welt der Fußball-Liebhaber.

Porträt von Peter Moizi
Peter Moizi
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
180.317 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
127.766 mal gelesen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
116.252 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Sport-Mix
„Stopplicht“-Kolumne
Das gilt fast als unschlagbar!
Alle Jahre wieder ...
So festlich feierten die Sportstars Weihnachten
Bei der Darts-WM
Mega-Preisgeld! So viel kassieren Suljovic und Co.
Möstl im Interview
„Daran denkt man nicht – das passiert einfach“
Krone Plus Logo
Familienmensch Edler:
Nicht nur auf dem Feld ist er ein echter Gewinner!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf