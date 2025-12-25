„Zeiten sind hart“
US-Polizisten stoppten bewaffneten Weihnachtsmann
Der Weihnachtsmann hat dieser Tage viel um die Ohren – kein Wunder, dass er sich da nicht immer an Tempobeschränkungen halten kann. Polizisten aus Ohio zogen ihn wegen überhöhter Geschwindigkeit aus dem Verkehr. Auch eine Waffe hatte „Santa Claus“ dabei: „Die Zeiten sind hart“, stellte der Beamte fest.
Das Büro des Sheriffs teilte die kuriose Amtshandlung auf Facebook. Als der Polizist bemerkte, wer da im Auto saß, konnte er sich das Lachen nicht verkneifen. „Der Weihnachtsmann trägt eine versteckte Waffe?“, fragte der Cop erstaunt. Der Angehaltene stellte daraufhin klar, dass er eine Waffenerlaubnis besitze. „Man muss sich selbst schützen.“
„Und der Nordpol ist nicht mehr das, was er einmal war!“, erklärte die Frau am Beifahrersitz. Als der Weihnachtsmann schließlich nach seinem Führerschein kramen musste, machte sich der Beamte schließlich Sorgen um die Konsequenzen der Begegnung – er befürchtete mit einem Augenzwinkern, dass er nun seine Weihnachtsgeschenke verlieren könnte.
Keine Strafe, aber Selfie mit Weihnachtsmann
Der Weihnachtsmann kam schließlich ohne Strafe davon. Der Polizist riet ihm allerdings, es etwas langsamer angehen zu lassen – und ließ es sich nicht nehmen, noch ein Foto mit dem Verkehrssünder zu machen. Man wünschte sich noch ein frohes Weihnachtsfest, ehe der Weihnachtsmann wieder von dannen ziehen durfte.
„Weihnachten findet trotzdem planmäßig statt! Bleibt gesund und frohe Feiertage!“, scherzte die Exekutive in ihrem Beitrag auf Facebook.
