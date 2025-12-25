US-Polizisten stoppten bewaffneten Weihnachtsmann

Keine Strafe, aber Selfie mit Weihnachtsmann

Der Weihnachtsmann kam schließlich ohne Strafe davon. Der Polizist riet ihm allerdings, es etwas langsamer angehen zu lassen – und ließ es sich nicht nehmen, noch ein Foto mit dem Verkehrssünder zu machen. Man wünschte sich noch ein frohes Weihnachtsfest, ehe der Weihnachtsmann wieder von dannen ziehen durfte.