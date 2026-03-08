Rathaus sucht Probleme in Wiens Kindergärten

Und was will die Stadt wissen? Zum Beispiel: Was gibt Ihnen aktuell in Ihrem Beruf Energie? Aber auch: Was belastet Sie? Was sind die größten Herausforderungen? Dabei zeigt sich: Vor allem die Sprachbarrieren werden abgefragt. Jeder zweite Schulanfänger kann kein Deutsch, in den Bildungseinrichtungen dieser Stadt spielen sich Tag für Tag katastrophale Zustände ab.