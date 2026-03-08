Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Große Umfrage

Rathaus sucht Probleme in Wiens Kindergärten

Wien
08.03.2026 06:00
Vor der versprochenen Reform will die Stadt Kritik, Wünsche und Anregungen zur Lage in den ...
Vor der versprochenen Reform will die Stadt Kritik, Wünsche und Anregungen zur Lage in den Kindergärten einsammeln.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

Wiens Kindergärten sollen reformiert werden, wenn nötig bis auf die Grundmauern – um das zu schaffen, befragt das Rathaus jene, die es wissen müssen. Zu unangenehmen Antworten wird ausdrücklich ermutigt.

0 Kommentare

An Startschüssen für das Großprojekt mangelte es nicht. Gleich mehrmals hat Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) versprochen: Jetzt geht es los, nur um kurz darauf zu sagen: jetzt aber wirklich. Nun aber wird das erste Kapitel der Reform geöffnet – die Befragung aller Pädagogen beginnt mit Montag.

Heißes Eisen Sprachbarrieren
„Mit der Reform ,Kindergarten neu denken’ verfolge ich das klare Ziel, die erste Bildungseinrichtung auf verlässliche, tragfähige und zukunftsfitte Beine zu stellen“, so Emmerling. Sie will „einen Kindergarten, der allen Kindern die besten Chancen bietet und sie gut auf die Schule vorbereitet“. Deshalb geht nun eine Umfrage der Stadt online, von der alle Kindergartenträger informiert werden.

Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) befragt alle Pädagogen – zu ihren Wünschen, ...
Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) befragt alle Pädagogen – zu ihren Wünschen, Erfahrungen, Problemen und auch zu Eltern.(Bild: Neos Wien)

Und was will die Stadt wissen? Zum Beispiel: Was gibt Ihnen aktuell in Ihrem Beruf Energie? Aber auch: Was belastet Sie? Was sind die größten Herausforderungen? Dabei zeigt sich: Vor allem die Sprachbarrieren werden abgefragt. Jeder zweite Schulanfänger kann kein Deutsch, in den Bildungseinrichtungen dieser Stadt spielen sich Tag für Tag katastrophale Zustände ab.

„Denken Sie groß und ohne Tabus“
Was würde im Alltag am stärksten helfen? Da reichen die Möglichkeiten von kleineren Gruppen über mehr Zeit bis zur besseren Raumstruktur. Auch die Bürokratie ist ein enormes Problem für Pädagogen. Möglichkeiten, diese zu reduzieren, werden gesucht.

Lesen Sie auch:
Neos-Landesgeschäftsführer Philipp Kern und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) bei der ...
Wiener Neos
Kinder-Kampagne als Pausenfüller bis zu Reformen
09.02.2026
Krone Plus Logo
Emmerling-Rede
Die Stärken und Schwächen des Wiener Bildungsplans
19.01.2026
Reform soll kommen
So will Stadtvize nun die Kindergärten umkrempeln
19.01.2026

Eltern kommen ebenfalls nicht aus. Pädagogen sollen ihre Wünsche an Erziehungsberechtigte formulieren: von Erreichbarkeit über respektvollen Umgang bis Mitwirkung bei der Sprachförderung. Letzte Frage des mehrseitigen Bogens: Ihre mutige Idee. Aufruf: „Denken Sie groß und ohne Tabus.“ Emmerling appelliert an alle Pädagogen, mitzumachen: „Ein verlässliches System kann nicht im Alleingang entstehen, sondern nur gemeinsam.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
08.03.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 16°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
4° / 17°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
4° / 16°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
4° / 16°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
1° / 16°
Symbol heiter

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
286.152 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
255.818 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
252.426 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Mehr Wien
„Krone“-Interview
Esther Graf: „Ich bin Feministin von Herzen“
Große Umfrage
Rathaus sucht Probleme in Wiens Kindergärten
Bundesliga im Ticker
SK Rapid gegen Red Bull Salzburg – ab 17 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
SV Ried gegen den FK Austria Wien ab 17 Uhr LIVE
Albertina modern
Tanz und Fotografie verbindet viele Revolutionen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf