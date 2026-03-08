„Dumm!“ WAC steuert auf negativen Klubrekord zu

Wie selten Frauensport in Österreich gezeigt wird
Erfolge reichen nicht
Letzte Runde im Bundesliga-Grunddurchgang: Der WAC muss zum LASK – und die jüngste Bilanz gegen die Linzer ist top. „Ex“ Rene Renner freut sich auf seine Heimat, spricht auch über Coach Didi Kühbauer. Wolfsberg-Trainer Ismail Atalan gibt das Ziel fürs Untere Play-off aus. Einen unrühmlichen Vereinsrekord wollen indes alle vermeiden. . .
Die jüngste Bilanz der Wolfsberger gegen den LASK sucht ihresgleichen. Denn aus den vergangenen sechs Duellen – inklusive dem Cup-Halbfinalerfolg im Elferschießen im Vorjahr – gingen die „Wölfe“ stets als Sieger hervor. Der bisher letzte Liga-Triumph in der Linzer Arena war da vor allem imposant – mit einem 5:1 schoss der damalige WAC-Coach Didi Kühbauer seinen aktuellen Arbeitgeber ab!
