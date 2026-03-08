„Dumm!“ WAC steuert auf negativen Klubrekord zu

Die jüngste Bilanz der Wolfsberger gegen den LASK sucht ihresgleichen. Denn aus den vergangenen sechs Duellen – inklusive dem Cup-Halbfinalerfolg im Elferschießen im Vorjahr – gingen die „Wölfe“ stets als Sieger hervor. Der bisher letzte Liga-Triumph in der Linzer Arena war da vor allem imposant – mit einem 5:1 schoss der damalige WAC-Coach Didi Kühbauer seinen aktuellen Arbeitgeber ab!