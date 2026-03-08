Red-Bull-Neuling nach nur elf Runden ausgeschieden

„Das Auto ist kaputt“! Der Motor von Red-Bull-Neuling Isack Hadjar gab schon in Runde elf den Geist auf – der Franzose musste das Rennen in Australien schon frühzeitig aufgeben.
Nur elf Runden hielt der erste Red-Bull-Motor beim Saisonauftakt in Melbourne. Der Bolide von Isack Hadjar wurde plötzlich langsamer und begann zu rauchen.
Bitter für den Franzosen, der vom dritten Platz startete. In der ersten Runde verlor er bereits zwei Plätze. Zum Zeitpunkt des Motorschadens stand der Red-Bull-Neuling auf dem fünften Rang.
Viele Motorenprobleme
Hadjar war nur einer von mehreren motorbedingten Ausfällen. Rückkehrer Valteri Bottas und Fernando Alonso mussten ein paar Runden später ihre Boliden einparken und Nico Hülkenbergs Auto schaffte es nicht einmal zum Start, ehe die Power Unit den geist aufgab.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.