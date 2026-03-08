Straka vor Schlusstag bei PGA-Großturnier Dritter

Abfahrtssieger gab auch bei der Goldparty Vollgas
Flotte Sprüche
Golfprofi Sepp Straka geht beim PGA-Signature-Turnier in Orlando mit Chancen auf einen absoluten Spitzenplatz in die Schlussrunde.
Der 32-Jährige spielte am Samstag beim mit 20 Mio. Dollar dotierten Arnold Palmer Invitational mit einer 66 die vorerst beste Runde im Feld und schob sich auf den dritten Zwischenrang. Sein Rückstand auf US-Spitzenreiter Daniel Berger betrug vier Schläge. Einige Profis mussten ihre dritte Runde nach Regenunterbrechungen am Sonntag zu Ende bringen.
Im Vorjahr Fünfter
Im Vorjahr hatte Straka in Orlando den fünften Rang belegt. In der Weltrangliste liegt der gebürtige Wiener aktuell auf Position 13.
