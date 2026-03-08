Vorteilswelt
Kein Start möglich

Bitter! McLaren-Star crasht schon vor dem Rennen

Formel 1
08.03.2026 05:15
Oscar Piastri crasht schon vor seinem Heimrennen in die Bande.
Oscar Piastri crasht schon vor seinem Heimrennen in die Bande.(Bild: Screenshot/x.com/F1)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das ist bitter! Lokalmatador Oscar Piastri crashte schon vor dem Rennen in die Bande und konnte beim Formel-1-Saisonauftakt nicht an den Start gehen.

0 Kommentare

Der Australier im McLaren verlor auf dem Weg zur Startposition 40 Minuten vor Rennbeginn die Kontrolle über seinen Boliden und landete in der Bande. Der 24-Jährige blieb bei dem Einschlag unverletzt und machte sich enttäuscht zu Fuß auf den Weg zurück in die Boxengasse.

„Sehr schade“
Der Australier zeigte sich nach dem Crash schwer enttäuscht. „Es schmerzt sehr, ich wollte ein gutes Rennen haben – es ist sehr schade“, trauerte der 24-Jährige. „Ich hatte mehr Leistung im Auto, als ich dachte“, versuchte Piastri den Crash zu erklären. „Außerdem hab ich mit kalten Reifen zu viel Randstein erwischt.“

Auch Hülkenberg Out
Das Rennen startete auch ohne den deutschen Routinier Nico Hülkenberg. Der Audi des 38-Jährigen bekam vor dem Rennbeginn am Weg zum Start einen technischen Defekt.

Formel 1
08.03.2026 05:15
