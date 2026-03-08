„Gehsteig ins Nichts“ sorgt weiter für ein Rätsel

„,Gehsteig ins Nichts‘ – was es damit auf sich hat“, titelte die „Tiroler Krone“ im Oktober des Vorjahres. Gemeint war damit ein 300 Meter langer Fußweg beim Kreisverkehr Innsbruck-Mitte entlang der L32 in Richtung Aldrans, der ganz plötzlich aufhört. „Wozu soll der denn bitte gut sein?“, fragten sich damals mehrere Leser. Wie berichtet, handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Innsbruck und des Landes Tirol.