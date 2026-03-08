Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rund 300 Meter lang

„Gehsteig ins Nichts“ sorgt weiter für ein Rätsel

Tirol
08.03.2026 05:00
Der Abschnitt im Oktober des Vorjahres (re.) und beim jüngsten Lokalaugenschein (li.)
Der Abschnitt im Oktober des Vorjahres (re.) und beim jüngsten Lokalaugenschein (li.)(Bild: Christof Birbaumer/Johanna Birbaumer/Krone KREATIV)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Ein 300 Meter langer Fußweg bei Innsbruck-Mitte hätte im vergangenen Herbst zu einem gemischten Geh- und Radweg ertüchtigt werden sollen. Passiert ist seither aber nichts! Auf die Frage nach dem Warum gibt’s keine konkrete Antwort aus dem Rathaus.

0 Kommentare

„,Gehsteig ins Nichts‘ – was es damit auf sich hat“, titelte die „Tiroler Krone“ im Oktober des Vorjahres. Gemeint war damit ein 300 Meter langer Fußweg beim Kreisverkehr Innsbruck-Mitte entlang der L32 in Richtung Aldrans, der ganz plötzlich aufhört. „Wozu soll der denn bitte gut sein?“, fragten sich damals mehrere Leser. Wie berichtet, handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Innsbruck und des Landes Tirol.

Geplant ist am Ende ein gemischter Geh- und Radweg, der bis zum Schloss Ambras führen soll. Seitens der Stadt werden 260.000 Euro investiert. Dies entspricht einem Anteil von 25 Prozent an den Gesamterrichtungskosten.

Zitat Icon

Die Arbeiten im Bereich Kreisverkehr Mitte wurden planmäßig im Oktober 2025 abgeschlossen.

Eine Sprecherin aus dem Innsbrucker Rathaus

„Abschnitt gesperrt, weil Durchgängigkeit fehlt“
„Noch in diesem Herbst wird der bestehende Fußweg im Bereich des Kreisverkehrs zu einem gemischten Geh- und Radweg ertüchtigt und an den Bestand angebunden. Diese geplanten Arbeiten werden voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen“, hieß es im vergangenen Oktober auf Nachfrage. Passiert ist beim „Gehsteig ins Nichts“ seither jedoch – nichts!

Die einzige Änderung beim jüngsten Lokalaugenschein: Ein Absperrgitter wurde bei dem Weg aufgestellt. Die „Krone“ wollte wissen, ob es bei dem Projekt Verzögerungen gab und, falls ja, weswegen. Auf diese konkrete Frage gibt die Stadt jedoch keinerlei Antwort. „Die Arbeiten im Bereich Kreisverkehr Mitte wurden planmäßig im Oktober 2025 abgeschlossen“, heißt es jetzt plötzlich.

Lesen Sie auch:
Nach rund 300 Metern hört der Weg plötzlich auf. Laut der Stadt soll daraus ein Radweg bis zum ...
„Krone“ fragte nach
„Gehsteig ins Nichts“ – was es damit auf sich hat
17.10.2025

Projekt soll im Frühjahr 2027 abgeschlossen sein
Und weiter: „Bis zur Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes (Anbindung Schloss Ambras) bleibt dieser Abschnitt gesperrt, da die Durchgängigkeit nicht gegeben ist. Der Baubeginn bis Schloss Ambras ist im Sommer 2026 vorgesehen.“ Abschließend wird betont, dass „der Gesamtabschnitt nach der Fertigstellung voraussichtlich im Frühjahr 2027 freigegeben wird“.

Viele Leser fragen sich nach wie vor, ob der „Gehsteig ins Nichts“ tatsächlich eines Tages zum Geh- und Radweg wird oder ob es sich nicht doch um eine Fehlplanung handelt. Grund dafür ist eine massive Stützwand, die 200 Meter nach dem Weg folgt. Die „Krone“ wird das Projekt weiterhin beobachten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
08.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
286.117 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
252.358 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
251.345 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2692 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
2221 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2051 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf